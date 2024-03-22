Xiaomi Civi 4 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin yeni performans canavarı akıllı telefonu piyasaya çıktı. İlk olarak Çin pazarında raflarda boy gösterecek olan Xiaomi Civi 4 Pro modeli resmen tanıtıldı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan cihaz, kendine özgü imajıyla şimdiden ilgi odağı haline geldi.

Yeni Xiaomi modeli, seride ilk defa “Pro” ismini kullanan cihaz olarak öne çıkıyor. Üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapan modelde Qualcomm tarafından geliştirilen ve yakın zaman önce tanıtılan Snapdragon 8s Gen 3 çipi yer alacak. Buna ek olarak cihazın bir diğer öne çıkan özelliği, 50 MP’lik ana kamerası olacak.

Xiaomi Civi 4 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,55 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,55 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

12 GB veya 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256GB veya 512GB dahili depolama

256GB veya 512GB dahili depolama Ön kamera: 32 MP ana kamera ve 32 MP ultra geniş açılı lens

32 MP ana kamera ve 32 MP ultra geniş açılı lens Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G bağlantısı, çift SIM, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, GPS ve kızılötesi

5G bağlantısı, çift SIM, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, GPS ve kızılötesi Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil

67 watt hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü

Xiaomi Civi 3 ile benzer bir tasarıma sahip olan cihaz, metal çerçevesi sayesinde daha lüks bir görünüm ortaya koyuyor. Cihazın ön tarafında, Apple’ın yeni nesil iPhone modellerinde kullandığı Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımına benzer bir estetik sergiliyor.

6,55 inç AMOLED ekran deneyiminde 2750 x 1236 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesiyle karşımıza çıkan Xiaomi Civi 4 Pro modelinde 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme bulunuyor. HDR10+, Dolby Vision ve Gorilla Glass Victus 2 korumasıyla sunulan üründe 3.000 nit tepe parlaklık sağlanıyor.

Xiaomi’nin yeni üst düzey telefonu Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 çipinden güç alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan HyperOS arayüzüyle çalışan modelde 12 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı sunuluyor.

50 MP Omnivision Light Hunter 800 ana kamerayla mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir performans vaat eden Xiaomi Civi 4 Pro, 50 MP Samsung JN1 telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lensle geliyor. Cihazın ön kısmında ise iki tane 32 MP’lik sensör bulunuyor. 67 watt hızlı şarja sahip telefonda 4.700 mAh pil kapasitesi taşınıyor.

Xiaomi Civi 4 Pro fiyatı

Xiaomi’nin yeni telefonu mavi, siyah, pembe ve yeşil renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. İlk olarak Çin’de raflara gelecek model, 2 bin 99 Çin Yuanı karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 13 bin TL’ye tekabül ediyor.