Realme GT Neo 6 hızlı şarj gücüyle bir ilke imza atacak

Geçen yılın Ekim ayında piyasaya çıkan Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti yüksek performansıyla adından sıkça söz ettirerek şu anda piyasadaki en güçlü bazı Android telefonlarda kendine yer buldu. Bu başarı üzerine Qualcomm, Mart ayında Snapdragon 8 Gen 3’ün daha uygun fiyatlı telefonlar için geliştirilen bir alt sürümü olan Snapdragon 8s Gen 3 çipini karşımıza çıkardı.

Şimdiye kadar Xiaomi Civi 4 Pro, iQOO Z9 Turbo ve Redmi Turbo 3 gibi akıllı telefon modellerinde kendine yer bulan Snadpragon 8s Gen 3 çipinin çok yakında piyasaya sürülecek Realme GT Neo 6 modelinde de yer alması bekleniyor. Realme’nin yeni telefonu, hızlı şarj performansıyla Qualcomm çipi özelinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Snadpragon 8s Gen 3 çipli en yüksek hızlı şarjlı model yolda

Digital Chat Station’ın iddialarına göre merakla beklenen yeni Realme GT Neo 6, 100 watt üzeri bir hızlı şarj gücüne ev sahipliği yapacak. Bu anlamda cihaz, Snadpragon 8s Gen 3 çipiyle donatılmış en büyük hızlı şarja sahip telefon olarak lanse edilecek. Kısa sürede tam şarj dolumu vaat edecek model, bununla birlikte büyük kapasiteli bir bataryayla eşleştirilerek daha kullanıcı dostu bir performansa kapı aralayacak.

Qualcomm imzalı Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile karşımıza çıkan üç akıllı telefon modeli de 100 watt’tan daha düşük hızlı şarj performanslarıyla piyasaya sürülmüştü. Bunlar arasında en yüksek hızlı şarja sahip model, 90 watt hızlı şarjlı Redmi Turbo 3 olmuştu. En geniş pil kapasitesine sahip seçenek ise 6.000 mAh bataryalı iQOO Z9 Turbo olarak lanse edilmişti. Aşağıdaki listeden de bu cihazların hızlı şarj ve pil güçlerini karşılaştırabilirsiniz:

Xiaomi Civi 4 Pro: 67 watt hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil kapasitesi

67 watt hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil kapasitesi Redmi Turbo 3: 90 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi

90 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi iQOO Z9 Turbo: 80 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil kapasitesi

Realme GT Neo 6, 120 watt hızlı şarj ile gelecek

RMX3852 model numarasıyla kısa süre önce 3C platformunda görülen Realme GT Neo 6, 120 watt hızlı şarj gücüne sahip olacağını doğruladı. Şimdilik resmi olarak açıklanmasa da cihazın ayrıca 5.500 mAh pil kapasitesiyle donatılacağı tahmin ediliyor.

Söylentilere göre Realme’nin yeni telefonu, geçen ay piyasaya çıkan GT Neo 6 SE ile benzer özelliklere ev sahipliği yapacak. Hatırlatma yapmak gerekirse cihaz; 120 Hz yenileme hızı, 6.000 nit tepe parlaklık oranı ve 1264×2780 piksel çözünürlük kalitesine sahip 6,78 inç LTPO AMOLED ekranla geldi.

Snapdragon 7 Plus Gen 3 çipinden güç alan Realme Neo 6 SE, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla piyasaya çıktı. Cihazın ön tarafında 32 MP selfie kamerası yer alırken, arka kısmında ise 50 MP ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş açılı lens kullanıcılara sunuldu. Son olarak cihazın 100 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pille geldiğini de eklemekte yarar var.