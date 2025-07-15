Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Tasarım Teknoloji

    Realme 15 Pro’nun ilk canlı görüntüsü sızdırıldı: Neler bekleniyor?

    Realme 15 Pro’nun ilk canlı görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz Snapdragon 7 Gen 4, 7.000 mAh pil ve çift arka kamera sistemiyle geliyor.
    Realme 15 Pro
    • Realme 15 Pro'nun 24 Temmuz tarihinde resmi olarak tanıtılacağı açıklandı.
    • Göz alıcı bir tasarıma sahip olan telefon yakın zaman önce ilk kez canlı görüntüleriyle ortaya çıktı.
    • Cihazın Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden güç alacağı, ayrıca 7.000 mAh pil ve çift ana kamera sistemiyle geleceği doğrulandı.

    Realme çok yakında yeni akıllı telefon serisini piyasaya sürecek. 24 Temmuz’da Hindistan’da tanıtılacak Realme 15 ailesi için artık geri sayım başladı. Serinin “Pro” modeli son günlerde çeşitli sızıntıların odak noktası oldu.

    Merakla beklenen Realme 15 Pro’nun ilk canlı görüntüsü ortaya çıktı. Üst düzey özelliklerle donatılacak akıllı telefon, geniş bir pil ömrü, parlak bir ekran ve yapay zeka özellikleriyle birleştirerek orta segmentte ciddi bir rakip olmayı vaat ediyor.

    Realme 15 Pro çıkış tarihi ve özellikleri

    Markanın resmi internet sitesi üzerinden Realme 15 Pro 5G modelinin 24 Temmuz’da piyasaya sürüleceği doğrulandı. Cihazın temel özellikleri arasında ise kategorisinde en büyüğü olarak nitelendirilen ve USB-C üzerinden 80W ultra hızlı kablolu şarjı destekleyen 7.000 mAh batarya yer alıyor.

    Yeni akıllı telefon modeli 6.500 nit tepe parlaklığı ve 144 Hz yenileme hızı sunan HyperGlow 4D Curve+ AMOLED ekrana sahip olacak. Doğrudan güneş ışığı altında bile akıcı ve canlı görüntüler sağlayacak. Realme ayrıca oyuncular için ideal olan yüzde 94 ekran-gövde oranı ve 2.500 Hz dokunmatik tepki hızı iddia ediyor. Cihazda koruma için ise Corning Gorilla Glass yer alıyor.

    Realme 15 Pro 5G

    Merakla beklenen telefon Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4 yonga setiyle karşımıza çıkacak. 4 nm üretim sürecinde üretilen işlemci, önceki nesle kıyasla CPU performansında yüzde 27’lik bir artış vaat ederek son derece akıcı ve hızlı tepki veren oyun ve çoklu görev deneyimleri sağlıyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Devasa bataryasına rağmen telefon yalnızca 7,69 mm kalınlığında ince bir profile sahip. Ayrıca toz ve suya dayanıklılık için IP69 sertifikası da mevcut.

    Realme 15 Pro

    Cihaz çok yakında Gümüş, Mor ve Kadife Yeşil dahil olmak üzere çeşitli renklerde satışa sunulacak. Yazılım cephesinde Realme, kullanıcıların basit sesli komutlar kullanarak fotoğrafları düzenlemesine olanak tanıyan ve düzenleme sürecini basitleştiren AI Edit Genie gibi yeni AI özellikleri sunuyor. AI Gaming Coach 2.0 ve AI Ultra Touch Control işlevleri de sunuluyor.

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    Realme’nin yeni telefonu kanlı canlı ortaya çıktı

    Akıllı telefonun sızdırılan canlı bir görüntüsü, merakla beklenen modelin şık tasarımını daha da doğruladı. Aynı zamana kamera kurulumunun ayrıntılarını ortaya çıkardı.

    Realme 15 Pro canlı görüntüsü

    Görüntüde deri benzeri bir arka kaplamaya ve belirgin bir kare kamera modülüne sahip olan Kadife Yeşili renkli telefon görülüyor. Bu kamera, her ikisi de 50 MP sensörle donatılmış çift arka kameraya ev sahipliği yapıyor.

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    Bunlardan biri ana kamera, diğeri ultra geniş açılı lens olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise telefoto lensin olmaması diyebiliriz. Öte yandan selfie tutkunları için 50 MP ön kamera yer alıyor.

    Realme 15 Pro'nun canlı görüntüsü

    Ortaya çıkan bu görüntü, “Ayarlar” ekranının bir kısmını da göstererek, şirket tarafından daha önce duyurulan özellikleri daha da sağlamlaştırdı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinin, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının varlığını yineledi. Ayrıca devasa 7.000 mAh bataryayı da bir kez daha doğruladı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.