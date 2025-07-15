Realme 15 Pro’nun ilk canlı görüntüsü sızdırıldı: Neler bekleniyor?

Realme 15 Pro'nun 24 Temmuz tarihinde resmi olarak tanıtılacağı açıklandı.

Göz alıcı bir tasarıma sahip olan telefon yakın zaman önce ilk kez canlı görüntüleriyle ortaya çıktı.

Cihazın Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden güç alacağı, ayrıca 7.000 mAh pil ve çift ana kamera sistemiyle geleceği doğrulandı.

Realme çok yakında yeni akıllı telefon serisini piyasaya sürecek. 24 Temmuz’da Hindistan’da tanıtılacak Realme 15 ailesi için artık geri sayım başladı. Serinin “Pro” modeli son günlerde çeşitli sızıntıların odak noktası oldu.

Merakla beklenen Realme 15 Pro’nun ilk canlı görüntüsü ortaya çıktı. Üst düzey özelliklerle donatılacak akıllı telefon, geniş bir pil ömrü, parlak bir ekran ve yapay zeka özellikleriyle birleştirerek orta segmentte ciddi bir rakip olmayı vaat ediyor.

Realme 15 Pro çıkış tarihi ve özellikleri

Markanın resmi internet sitesi üzerinden Realme 15 Pro 5G modelinin 24 Temmuz’da piyasaya sürüleceği doğrulandı. Cihazın temel özellikleri arasında ise kategorisinde en büyüğü olarak nitelendirilen ve USB-C üzerinden 80W ultra hızlı kablolu şarjı destekleyen 7.000 mAh batarya yer alıyor.

Yeni akıllı telefon modeli 6.500 nit tepe parlaklığı ve 144 Hz yenileme hızı sunan HyperGlow 4D Curve+ AMOLED ekrana sahip olacak. Doğrudan güneş ışığı altında bile akıcı ve canlı görüntüler sağlayacak. Realme ayrıca oyuncular için ideal olan yüzde 94 ekran-gövde oranı ve 2.500 Hz dokunmatik tepki hızı iddia ediyor. Cihazda koruma için ise Corning Gorilla Glass yer alıyor.

Merakla beklenen telefon Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4 yonga setiyle karşımıza çıkacak. 4 nm üretim sürecinde üretilen işlemci, önceki nesle kıyasla CPU performansında yüzde 27’lik bir artış vaat ederek son derece akıcı ve hızlı tepki veren oyun ve çoklu görev deneyimleri sağlıyor.

Devasa bataryasına rağmen telefon yalnızca 7,69 mm kalınlığında ince bir profile sahip. Ayrıca toz ve suya dayanıklılık için IP69 sertifikası da mevcut.

Cihaz çok yakında Gümüş, Mor ve Kadife Yeşil dahil olmak üzere çeşitli renklerde satışa sunulacak. Yazılım cephesinde Realme, kullanıcıların basit sesli komutlar kullanarak fotoğrafları düzenlemesine olanak tanıyan ve düzenleme sürecini basitleştiren AI Edit Genie gibi yeni AI özellikleri sunuyor. AI Gaming Coach 2.0 ve AI Ultra Touch Control işlevleri de sunuluyor.

Realme’nin yeni telefonu kanlı canlı ortaya çıktı

Akıllı telefonun sızdırılan canlı bir görüntüsü, merakla beklenen modelin şık tasarımını daha da doğruladı. Aynı zamana kamera kurulumunun ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Görüntüde deri benzeri bir arka kaplamaya ve belirgin bir kare kamera modülüne sahip olan Kadife Yeşili renkli telefon görülüyor. Bu kamera, her ikisi de 50 MP sensörle donatılmış çift arka kameraya ev sahipliği yapıyor.

Bunlardan biri ana kamera, diğeri ultra geniş açılı lens olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise telefoto lensin olmaması diyebiliriz. Öte yandan selfie tutkunları için 50 MP ön kamera yer alıyor.

Ortaya çıkan bu görüntü, “Ayarlar” ekranının bir kısmını da göstererek, şirket tarafından daha önce duyurulan özellikleri daha da sağlamlaştırdı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinin, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının varlığını yineledi. Ayrıca devasa 7.000 mAh bataryayı da bir kez daha doğruladı.