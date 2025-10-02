Menüyü Kapat
    Realme 15 Pro Game of Thrones Edition çıkış tarihi açıklandı

    Game of Thrones dizisinden ilham alan şık tasarımıyla öne çıkacak özel Realme 15 Pro modelinin küresel çıkış tarihi duyuruldu.
    Realme 15 Pro Game of Thrones Edition
    • Realme, Game of Thrones temalı özel akıllı telefon modelini resmen duyurdu.
    • Merakla beklenen koleksiyonluk cihazın 8 Ekim'de global olarak duyurulması bekleniyor.
    • Özel bir kutu içeriğiyle sunulacak ürün, dizinin hayranlarını cezbedecek birçok unsura ev sahipliği yapacak.

    Realme, Temmuz ayında Realme 15 Pro modelini piyasaya sürdü. Kısa süre önce Game of Thrones’tan ilham alan sınırlı sayıda bir model duyurmuş olan şirket, akıllı telefonun çıkış tarihini, modelini ve teknik özelliklerini gizli tutmuştu.

    Şimdi ise Game of Thrones dizisinden ilham alan özel bir Realme 15 Pro modeli çıkaracağını ve küresel lansmanının 8 Ekim’de gerçekleşeceğini resmen açıklandı. Merakla beklenen cihazla alakalı dikkat çekici yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar…

    Game of Thrones temalı Realme modeli yola çıktı

    Realme, sosyal medya platformu X’teki resmi hesabı üzerinden sessizliğini bozdu. Warner Bros. ile Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition’ın yaratılmasına yol açan bir iş birliğini onayladı.

    Resmi sunum olağanüstü bir mekanda gerçekleşecek. Kuzey İrlanda, Banbridge’deki Game of Thrones stüdyosunda lansman düzenlenecek. Burası, akıllı telefon lansmanı için inanılmaz derecede sürükleyici ve tematik bir fon oluşturacak otantik setler, aksesuarlar ve kostümlerle dizinin orijinal çekim yeri olarak biliniyor.

    Cihaz, Realme 15 Pro modelinin temel donanımına sadık kalacak. Fakat tamamen Westeros evreninden ilham alan radikal bir yeniden tasarıma sahip olacak. En belirgin tasarım öğesi ise hayranları büyülemeyi vaat eden ısıya duyarlı arka panel olacak. Cihaz ısındıkça gövde rengi siyahtan kırmızıya dönecek. Bu da serinin alevlerine ve gücüne güçlü ve sembolik bir gönderme olacak.

    Realme 15 Pro Game of Thrones Edition

    Realme bu sınırlı sayıdaki ürünle birlikte basit teknolojinin ötesine geçen bir ürün yaratmayı hedefliyor. Dikkat çeken iş birliği, destansı hikaye anlatımı ve tasarımı, fantastik serinin estetiğini markanın alıştığı en son teknoloji performansla birleştirerek dünya çapındaki genç kullanıcılara hitap edecek.

    Sınırlı sayıda üretilecek bu koleksiyon parçasının Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. İlerleyen günlerde bu konunun da netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

