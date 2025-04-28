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    Razer’dan dikey fare: Pro Click V2 piyasaya çıktı

    Razer Pro Click V2 serisi mouse ailesi piyasaya çıktı. Şirket ilk dikey fare modeliyle dikkatleri üzerine çekti.
    Razer Pro Click V2 Vertical Edition
    Görsel: Razer
    • Razer yeni fare serisini piyasaya sundu.
    • Şirket ilk dikey fare modelini karşımıza çıkardı.
    • Yüksek ergonomiye odaklanan Pro Click V2 modelleri tüketicilerle buluştu.

    Razer ilk dikey fare modelini piyasaya sundu. Pro Click V2 ve Pro Click V2 Vertical Edition olmak üzere iki yeni mouse modeli tanıtıldı.

    İkinci model şirket tarihindeki ilk dikey fare olma unvanını elinde taşıyor. Bu ilginç tasarımlı mouse seçeneği, bilgisayar başında uzun süre çalışırken konfora önem veren kullanıcıların ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

    Razer Pro Click V2 serisi neler sunuyor?

    Pro Click V2 serisi mouse ailesi, geleneksel Razer oyun cihazlarından farklı olarak üretkenliğe ve ergonomiye odaklanıyor. Şirket, imza niteliğindeki siyah tasarımı ve RGB arka aydınlatmayı koruyor.

    Razer Pro Click V2 Vertical Edition el sıkışmanın doğal pozisyonunu taklit eden alışılmadık 71,7 derecelik bir eğim açısına sahip. Bu farklı tasarım, bileğe binen stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda uzun süreli kullanımlarda ön kolun dönmesini engelliyor.

    Ekstra konfor için farede genişletilmiş başparmak desteği ve masa yüzeyindeki bilek sürtünmesini azaltan yükseltilmiş bir taban yer alıyor. Cihaz 150 gramlık etkileyici ağırlığına rağmen bilek hareketlerini en aza indiriyor. Ayrıca stabil bir el pozisyonu sağlıyor.

    Razer Pro Click V2
    Görsel: Razer

    Pro Click V2’nin standart versiyonu ise 30 derecelik açıya sahip daha tanıdık bir tasarıma sahip. Ağırlığı ise 110 gram olarak belirtiliyor. Ergonomi düşünülerek tasarlanmış olan ürün, avucunuzda daha iyi bir tutuş sağlamak için kauçuk yan tutma bölgeleri sunuyor.

    Her iki fare de cam yüzeylerde bile çalışan yüzde 99,8 doğruluk oranına sahip Razer Focus Pro 30K optik sensörle donatılıyor. Mekanik anahtarlar, sektör ortalamasının altı katı olan 60 milyon tıklamaya dayanıklı bir yapı sunuyor.

    Yapay zekaya hızlı erişim desteği

    Yeni ürünlerin ilgi çekici bir özelliği de ChatGPT ve Microsoft Copilot gibi yapay zeka servislerine hızlı erişim sağlayan AI Prompt Master fonksiyonu oluyor. Kullanıcılar bu özelliği tek bir fare tıklamasıyla aktif hale getirebiliyor.

    Cihazlar Razer HyperSpeed ​​kablosuz teknolojisi, Bluetooth ve kablolu USB-C olmak üzere beş bağlantı yöntemini destekliyor. Bilgisayarınız, dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz ve diğer cihazlarınız arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlıyor.

    Razer Pro Click V2 dikey fare
    Görsel: Razer

    Razer Pro Click V2 serisi fare modelleri pil ömrü konusunda da dikkatleri üzerine çekiyor. Dikey model, arka ışık kapalıyken şarj edilmeden altı aya kadar çalışabiliyor. Standart versiyon ise 3,5 aya kadar çalışabiliyor. Beş dakikalık hızlı bir şarjla 2-3 iş günü kullanım imkanı vaat ediliyor.

    Her iki farede de tamamen aydınlatılmış bir tabana sahip Razer Chroma çok bölgeli RGB aydınlatma bulunuyor. Kullanıcılar dinamik efektleri özelleştirebiliyor. Ayrıca bunları diğer Chroma RGB özellikli cihazlarla senkronize edebiliyor.

    Razer Pro Click V2 serisi fiyatları

    Razer’ın yeni dikey mouse modelleri şu fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor:

    • Pro Click V2 – 99,99 dolar (yaklaşık 4 bin TL)
    • Pro Click V2 Vertical Edition: – 119,99 dolar (yaklaşık 4 bin 500 TL)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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