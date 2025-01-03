POCO internet sitesi kapatıldı: Kullanıcılar Xiaomi’ye yönlendiriliyor

POCO'nun internet sitesi resmi olarak kapatıldı.

Po.co adresini ziyaret eden kullanıcılar, Xiaomi internet sitesine yönlendirilmeye başlandı.

Aynı zamanda POCO Store mobil uygulaması da tarihe karıştı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyet gösteren POCO markasının internet sitesi resmen kapatıldı. POCO’nun dünya çapındaki tüm web adresleri hizmet vermeyi durdurdu. Artık sitede yer alan tüm akıllı telefon serileri ve diğer ürünler kesin olarak Xiaomi’nin alan adlarına taşındı.

POCO internet sitelerinin kapatılması, geçtiğimiz 1 Ocak 2025 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Bu hafta markaya ait herhangi bir URL adresine tıklandığında, kullanıcılar Xiaomi internet sitelerine yönlendirilmeye başlandı.

POCO internetteki varlıklarını Xiaomi’ye devretti

POCO, geçtiğimiz yılın Ekim ayında resmi web sitesini 31 Aralık 2024’te kapatacağını duyurmuştu. Artık yıl dönümünün ardından söz yerine getirildi. Markanın internet sitesi kullanımdan kaldırıldı ve tüm ürünleri Xiaomi’nin sitesine devredildi.

GSMArena’nın paylaştığı detaylara göre Po.co internet sitesinin global versiyonu ve ülkelere özel diğer bölgesel adresler artık ne yazık ki çalışmıyor. Şirketin Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’taki eski adresine ulaşmak isteyenler, her bölgedeki ilgili Xiaomi mağazasına yönlendiriliyor.

Markanın Hindistan web sitesi aktif kalan birkaç istisnadan biri gibi görünüyor. Ancak burada da Aralık 2024’ün ikinci yarısından önce duyurulan cihazlar öne çıkıyor. Yani bu internet sitesi de bir nevi zamanın içinde sıkışıp kalmış gibi duruyor.

POCO’nun lansman takvimine göre çok yakında piyasaya çıkması beklenen POCO X7 ve POCO X7 Pro modelleri için geri sayım başladı. Türkiye pazarında da satışa çıkacağı doğrulanan POCO X7 serisi, markanın doğrudan Xiaomi internet sitesinde satışa çıkacak olan ilk cihazları arasında yer alacak.

Xiaomi’nin konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama şu şekilde oldu:

“Önceki siparişler, ürün takibi ve kullanıcı incelemeleriyle ilgili bilgiler otomatik olarak Xiaomi platformuna taşınacak. Tüketicinin ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmayacaktır. Bir tüketici olarak tüm haklarınıza (garanti hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yürürlükteki yasalara uygun olarak tamamen saygı gösterilecektir. Dünyanın her yerindeki herkesin ileri teknolojiye erişebilmesini sağlamaya kararlıyız. Sizi mi.com’da ve Mi Store uygulamasında görmeyi umuyoruz.”

POCO Store uygulamasının da fişi çekildi

Markanın fişi çekilen tek bağlantısı internet sitesi olmadı. Bunun yanı sıra POCO Store uygulaması da kullanımdan kaldırıldı. Fakat kullanıcıların kişisel verileri belirli yasalara uymak amacıyla uygulama bazı kullanıcılar için bir süreliğine daha mevcut olabilir.

Tıpkı internet siteleri gibi POCO Store uygulamasındaki veriler de Xiaomi platformuna taşındı. Bu verilerin hesap ayarlarından indirilebilmesine izin veriliyor. Aynı zamanda garantiler ve tüm tüketici hakları da yine doğrudan Xiaomi tarafından yönetiliyor.

POCO markası bir zamanlar Xiaomi’den bağımsız bir şirket olarak öne çıksa da hiçbir zaman tam anlamıyla bağımsızlığını gerçekleştiremedi. Marka geçmişten bu yana Xiaomi’nin stratejilerine hizmet edecek bir şekilde konumlandırıldı. İnternet sitesinin Xiaomi’ye taşınma kararı da yine bu doğrultuda alınmış bir karar gibi görünüyor.