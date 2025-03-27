Türkiye’de de satılacak POCO F7 Ultra amiral gemisi özellikleri ile tanıtıldı

POCO'nun uzun süredir beklenen amiral gemisi telefonu nihayet duyuruldu.

Snapdragon 8 Elite çipli POCO F7 Ultra resmen tanıtıldı.

Cihaz Türkiye pazarında 43 bin 999 TL'den ön siparişe açıldı.

POCO’nun yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli resmen tanıtıldı. Uzun bir süredir merakla beklenen ve hakkında çok sayıda sızıntı haberi ortaya çıkan POCO F7 Ultra nihayet piyasaya çıktı. Üst düzey özellikler sunan cihaz, sınıfının en iyi seçenekleri arasında rakipleriyle mücadele edecek.

2025 yılının en iyi Android telefonları arasında yarışacak olan yeni POCO modeli için Türkiye pazarı onayı da geldi. Çok yakında ülkemizde raflarda boy göstermeye başlayacak cihazın Türkiye’deki satış fiyatı netlik kazandı. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm detaylar….

POCO F7 Ultra özellikleri

Boyutlar: 160.26×74.95×8.39 mm

160.26×74.95×8.39 mm Ağırlık: 212 gram

212 gram Ekran: 2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklığı ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

2K çözünürlüklü (3.200 x 1.440 piksel) 6,67 inç Flow AMOLED ekran, 3.200 nit tepe parlaklığı ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama

256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS ve EIS), 32 MP sensörlü ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens (OIS)

50 MP sensörlü ana lens (OIS ve EIS), 32 MP sensörlü ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens (OIS) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.300 mAh pil

120W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 5.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü

POCO’nun yeni amiral gemisi, Qualcomm tarafından geliştirilen birinci sınıf Snapdragon 8 Elite yonga setini kalbinde taşıyor. 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip model, üst düzey performans arayan tüketiciler için öne çıkmaya aday görünüyor.

POCO F7 Ultra modeli 6.67 inçlik Flow AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızı, 2K çözünürlük, 3.200 nit maksimum parlaklık ve entegre ultrasonik parmak izi okuyucusu desteklerine yer veriliyor.

5.300 mAh pil kapasitesine sahip olan telefon 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekliyor. Arka tarafta 50 MP ana sensör (OIS), 32 MP ultra geniş açılı ve 50 MP telefoto olmak üzere üç kamera yer alıyor. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

5G bağlantısı, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 ve NFC desteklerine sahip olan POCO F7 Ultra’da IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık vaat ediliyor. Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon HyperOS 2.0 arayüzüyle çalışıyor. Şirket ayrıca dört büyük Android güncellemesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi garantisi sunuyor.

POCO F7 Ultra Türkiye fiyatı açıklandı

POCO’nun yeni amiral gemisi telefonu siyah ve sarı olmak üzere çift renk seçeneğiyle Türkiye’de ön siparişe açıldı. 13 Nisan’a kadar devam edecek ön sipariş döneminde cihaz 47 bin 999 TL yerine 43 bin 999 TL’den tüketicilere hitap edecek.

F7 Ultra’nın yanı sıra şirket bugün serinin bir diğer üyesi olan POCO F7 Pro modelini de piyasaya sundu. Cihaz 29 bin 999 TL’den Türkiye’de ön siparişe sunuldu.