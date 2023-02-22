PlayStation’ın State of Play etkinliği için geri sayım başladı

Japon teknoloji devi Sony, 2023 yılının ilk PlayStation etkinliği ile çok kısa bir süre sonra karşımıza çıkacak. Şirket, State of Play lansmanı için tarih açıklamasında bulundu. Beş yeni PS VR2 oyunu ile birlikte yeni indie ve üçüncü taraf oyunlarının sergileneceği etkinlik, Türkiye saati ile 24 Şubat saat 00:00’da YouTube platformu üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak.

Geçtiğimiz haftalarda gazeteci Jeff Grubb, Sony’nin şubat ayı sonunda bir PlayStation etkinliği düzenleyeceğini iddia etmişti. Anlaşılan o ki söz konusu iddia doğru çıktı. Heyecanla beklenen etkinlikte birbirinden ilgi çekici oyunlara yer verileceği öğrenildi. Yıla damgasını vuracak PS oyunlarının duyurulacağı lansman, dünyanın dört bir yanındaki oyun tutkunlarını bir araya getirecek.

Suicide Squad: Kill the Justice League hakkında daha fazla detay gelecek

PlayStation Blog üzerinden yayımlanan son açıklamada Sony, “State of Play, 2023 yılının ilk etkinliği ile geri dönüyor!” başlığıyla oyunseverlere müjdeyi verdi. “Üçüncü taraf ortaklarımızın en çok beklenen oyunlarından bazılarını keşfetmeye ve bu yıl içinde çıkacak olan beş PlayStation VR2 oyununa göz atmaya hazır olun” notuna da yer verildi.

“Arkanıza yaslanın ve Rocksteady Studios’un bir sonraki oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League için 15 dakikalık yeni bir sunumun ve oynanış ayrıntılarının keyfini çıkarın” açıklamasında bulunan PlayStation ekibi tüm gözleri üzerine çevirmeyi başardı. Warner Bros. Interactive Entertainment imzasıyla yayınlanacak olan oyun, aksiyon ve macera temalarını bir araya getirerek DC Comics evreninin süper kötü takımı Suicide Squad ve süper kahraman takımı Justice League’e dayanacak. Batman: Arkham serisinin devamı niteliğinde olacak olan bu yapımda oyuncular, Justice League’i yenmek için mücadele gösteren anti kahraman takımını kontrol edecek.

Metropolis’in açık dünyasında geçen oyun dört oynanabilir karakter içerecek. Bu karakterler Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang ve King Shark olacak. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen yapımda Sefton Hill yönetmen ve senarist olarak karşımıza çıkacak. Microsoft Windows, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformlarında yayınlanacak oyunda tek oyunculu mod ile birlikte dört oyuncuya kadar destek veren çok oyunculu bir seçenek de yer alacak. Şimdilik oyunla ilgili bilinen detaylar bunlarla sınırlıyken, State of Play etkinliğiyle birlikte daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

PlayStation State of Play etkinliği nereden izlenir?

Sony’nin açıkladığı bilgilere göre State of Play etkinliği 45 dakika sürecek. Suicide Squad: Kill the Justice League de dahil olmak üzere 5 toplamda 16 oyunun sergileneceği lansman, İngilizce altyazı desteği ile birlikte YouTube üzerinden yayınlanacak. Merakla beklenen etkinliği aşağıdaki video üzerinden takip etmek mümkün olacak. ‘Beni bilgilendir’ butonuna tıklayarak 24 Şubat saat 00:00’da yayınlanacak olan etkinlik için hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.