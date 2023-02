Japon teknoloji devi Sony, sanal gerçeklik gözlüğü pazarına yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, ilk olarak 2016 yılında piyasaya çıkardığı PlayStation VR’ın yeni versiyonu için kollarını sıvadı. Çok yakında satışa çıkacak olan PlayStation VR2 için geri sayım başladı. Birçok ilgi çekici oyunla beraber gelecek PS VR2 için resmi kutu açılış videosu yayınlandı. Sony’nin paylaşmış olduğu o video kısa sürede oyuncular tarafından büyük bir ilgi görmeyi başardı. Heyecanla beklenen ürün ilk defa bu kadar yakından ve kapsamlı bir şekilde göründü.

Sony, PS VR2 kutu açılış videosu ile karşımıza çıktı

Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, No Man’s Sky, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Demeo, Horizon Call of the Mountain, The Dark Pictures: Switchback VR, Firewall Ultra, Gran Turismo 7 ve Beat Saber gibi pek çok oyuna ev sahipliği yapacak olan PS VR2, kutu açılış videosu ile karşımıza çıktı.

Yeni ürünün kutusu, konsolun detaylarını andıran unsurlarla geldi. Minimalist detaylara sahip olan kutunun içinde sanal gerçeklik gözlüğünün yanı sıra bileklikler takılı olarak gelen PS VR2 Sense sol ve sağ kontrol cihazları, kullanım kılavuzu, kontrol cihazlarını şarj etmek ve senkronize etmek için bir USB kablosu, kulaklığa bağlanan stereo kulaklıklar yer alıyor. Öte yandan kutudan, kullanıcıların kulaklarına en uygun boyutu tercih edilmesi için üç farklı boyutta bir kulak yastığı seti bulunuyor.

Sony kutunun iç kısmının üretimi için şeker kamışı ve bambu hamuru kullandığını açıklıyor. Aynı zamanda kablolar için kağıttan yapılmış kelepçeler dikkat çekiyor. Mümkün olduğunca az plastik kullanarak elde edilen kutunun ekolojik değerlere de önem göstererek sağlandığı belirtiliyor.

Sony’nin yayınlamış olduğu PS VR2 kutu açılış videosu, cihazla ilk tanışmaya dair genel bir bakış sunuyor. Adım adım ürün kurulumunu ve her bir düğmenin işlevselliğini detaylandırıyor. Cihazı doğru kullanma ve PS VR2 Sense’i tutma yöntemi de dahil olmak üzere pek çok ayrıntıya yer veriliyor.

Kullanım konforluğu ön planda olacak

Bir öncesi modele göre Sony, kullanım kolaylığını ön planda tutarak konforlu bir performans vaat ediyor. PlayStation 5 ile uyumlu bir şekilde çalışacak olan sanal gerçeklik gözlüğünün USB-C bağlantısı ile konsola entegre edilebildiği belirtiliyor.

Heyecanla beklenen PlayStation VR2’nin çıkış tarihi 22 Şubat olarak biliniyor. Şu anda ön siparişe açılan sanal gerçeklik gözlüğü 4K HDR görselleri ve son derece kalabalık oyun kütüphanesi ile 549,99 dolar fiyat etiketiyle listeleniyor.

Sony’nin yayınlamış olduğu PS VR2 kutu açılış videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz: