PlayStation Blog 2024 Game of the Year: Yılın en iyi oyunları açıklandı

- PlayStation Blog 2024 Game of the Year kazananları duyuruldu.
- Farklı dallarda yılın en iyi PlayStation oyunları sıralandı.
- The Game Awards 2024'te "En İyi Oyun" seçilen Astro Bot, PlayStation Blog anketinde de öne çıkan oyun olmayı başardı.
PlayStation Blog 2024 Game of the Year kazananları belli oldu. Geçen hafta sona eren oylama, dünya çapında 1,6 milyondan fazla katılım aldı. Yıla damgasını vuran en iyi PS oyunları duyuruldu.
Oylamanın kapanış tarihinden dolayı bazı oyunların sonuçlara dahil edilmediğinin altı çizildi. Bu oyunların gelecek yılın ödüllerinde karşımıza çıkacağı dile getirildi. Öte yandan bir oyun geçmiş yıllarda aynı kategoride ödüle layık görülürse, yeniden yarışmak için şansı olmayacağı söylendi. Bu da GTA 6’nın “En çok beklenen oyun” kategorisindeki yokluğunu açıklıyor.
PlayStation Blog 2024 Game of the Year kazananları duyuruldu
PlayStation 5 oyun konsolu için özel olarak geliştirilen ve cihazın yeteneklerini daha iyi gözler önüne sermeye de hizmet eden Astro Bot kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Team Asobi ekibinin geliştirdiği 3D aksiyon platform oyunu bu kez oyunseverleri Astro ve bot mürettebatının galaksiler arası devam eden sürükleyici yokluğuna misafir ediyor.
Geçen hafta The Game Awards 2024’te “En iyi oyun” ödülüne layık görülen Astro Bot oyunu PlayStation Blog 2024 Game of the Year anketinde de öne çıkan isim oldu. Sevilen yapım, en iyi PlayStation 5 oyunu olarak onurlandırıldı. PlayStation 4’te ise Plation Kupa’yı Call of Duty: Black Ops 6 aldı.
PlayStation Blog 2024 Game of the Year’da ödül alan tüm oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
En iyi yeni karakter
- Platin Kupa: Eve (Stellar Blade)
- Altın Kupa: Jane Harrow (Call of Duty: Black Ops 6)
- Gümüş Kupa: Emmrich Volkarin (Dragon Age: The Veilguard)
- Bronz Kupa: Ryoma Sakamoto (Rise of the Rōnin)
En iyi hikaye
- Platin Kupa: Silent Hill 2
- Altın Kupa: Final Fantasy VII Rebirth
- Gümüş Kupa: Stellar Blade
- Bronz Kupa: Call of Duty: Black Ops 6
En iyi grafik
- Platin Kupa: Black Myth: Wukong
- Altın Kupa: Astro Bot
- Gümüş Kupa: Final Fantasy VII Rebirth
- Bronz Kupa: Stellar Blade
En iyi sanat yönetimi
- Platin Kupa: Astro Bot
- Altın Kupa: Final Fantasy VII Rebirth
- Gümüş Kupa: Silent Hill 2
- Bronz Kupa: Dragon Ball: Sparking Zero
En iyi ses tasarımı
- Platin Kupa: Astro Bot
- Altın Kupa: Silent Hill 2
- Gümüş Kupa: Final Fantasy VII Rebirth
- Bronz Kupa: Stellar Blade
En iyi müzik
- Platin Kupa: Final Fantasy VII Rebirth
- Altın Kupa: Astro Bot
- Gümüş Kupa: Stellar Blade
- Bronz Kupa: Silent Hill 2
DulSense’in en iyi kullanımı
- Platin Kupa: Astro Bot
- Altın Kupa: Stellar Blade
- Gümüş Kupa: Final Fantasy VII Rebirth
- Bronz Kupa: Silent Hill 2
En iyi erişilebilirlik özellikleri
- Platin Kupa: Astro Bot
- Altın Kupa: The Last of Us Part II Remastered
- Gümüş Kupa: Silent Hill 2
- Bronz Kupa: Horizon Zero Dawn Remastered
En iyi çok oyunculu deneyim
- Platin Kupa: Helldivers 2
- Altın Kupa: Call of Duty: Black Ops 6
- Gümüş Kupa: Fortnite
- Bronz Kupa: Dragon Ball: Sparking Zero
En iyi sürekliliğe sahip oyun
- Platin Kupa: Fortnite
- Altın Kupa: Final Fantasy XIV Online
- Gümüş Kupa: Call of Duty
- Bronz Kupa: No Man’s Sky
En iyi genişleme paketi
- Platin Kupa: Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Altın Kupa: God of War Ragnarök: Valhalla
- Gümüş Kupa: Final Fantasy XVI: The Rising Tide
- Bronz Kupa: Alan Wake 2: The Lake House
En iyi spor oyunu
- Platin Kupa: EA Sports FC 25
- Altın Kupa: WWE 2K24
- Gümüş Kupa: F1 24
- Bronz Kupa: NBA 2K25
En iyi yeniden çıkarılan oyun
- Platin Kupa: The Last of Us Part II Remastered
- Altın Kupa: Horizon Zero Dawn Remastered
- Gümüş Kupa: Tomb Raider I-III Remastered
- Bronz Kupa: Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
En iyi bağımsız oyun
- Platin Kupa: Balatro
- Altın Kupa: Palworld
- Gümüş Kupa: Phasmophobia
- Bronz Kupa: Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (Flat Version)
En iyi PS VR2 oyunu
- Platin Kupa: Resident Evil 4 VR Mode
- Altın Kupa: Metro Awakening
- Gümüş Kupa: Phasmophobia
- Bronz Kupa: Cooking Simulator VR
En iyi PlayStation 4 oyunu
- Platin Kupa: Call of Duty: Black Ops 6
- Altın Kupa: Metaphor: ReFantazio
- Gümüş Kupa: Sonic X Shadow Generations
- Bronz Kupa: Persona 3 Reload
En iyi PlayStation 5 oyunu
- Platin Kupa: Astro Bot
- Altın Kupa: Black Myth: Wukong
- Gümüş Kupa: Final Fantasy VII Rebirth
- Bronz Kupa: Stellar Blade
Yılın en iyi oyun stüdyosu
- Platin Kupa: Team Asobi
- Altın Kupa: Bandai Namco
- Gümüş Kupa: Shift Up
- Bronz Kupa: Arrowhead Games
2025 ve sonrasında en çok beklenen oyun
- Platin Kupa: Ghost of Yōtei
- Altın Kupa: Marvel’s Wolverine
- Gümüş Kupa: Death Stranding 2: On The Beach
- Bronz Kupa: Monster Hunter Wilds