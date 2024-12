PlayStation Blog 2024 Game of the Year: Yılın en iyi oyunları açıklandı

PlayStation Blog 2024 Game of the Year kazananları duyuruldu.

Farklı dallarda yılın en iyi PlayStation oyunları sıralandı.

The Game Awards 2024'te "En İyi Oyun" seçilen Astro Bot, PlayStation Blog anketinde de öne çıkan oyun olmayı başardı.

PlayStation Blog 2024 Game of the Year kazananları belli oldu. Geçen hafta sona eren oylama, dünya çapında 1,6 milyondan fazla katılım aldı. Yıla damgasını vuran en iyi PS oyunları duyuruldu.

Oylamanın kapanış tarihinden dolayı bazı oyunların sonuçlara dahil edilmediğinin altı çizildi. Bu oyunların gelecek yılın ödüllerinde karşımıza çıkacağı dile getirildi. Öte yandan bir oyun geçmiş yıllarda aynı kategoride ödüle layık görülürse, yeniden yarışmak için şansı olmayacağı söylendi. Bu da GTA 6’nın “En çok beklenen oyun” kategorisindeki yokluğunu açıklıyor.

PlayStation Blog 2024 Game of the Year kazananları duyuruldu

PlayStation 5 oyun konsolu için özel olarak geliştirilen ve cihazın yeteneklerini daha iyi gözler önüne sermeye de hizmet eden Astro Bot kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Team Asobi ekibinin geliştirdiği 3D aksiyon platform oyunu bu kez oyunseverleri Astro ve bot mürettebatının galaksiler arası devam eden sürükleyici yokluğuna misafir ediyor.

Geçen hafta The Game Awards 2024’te “En iyi oyun” ödülüne layık görülen Astro Bot oyunu PlayStation Blog 2024 Game of the Year anketinde de öne çıkan isim oldu. Sevilen yapım, en iyi PlayStation 5 oyunu olarak onurlandırıldı. PlayStation 4’te ise Plation Kupa’yı Call of Duty: Black Ops 6 aldı.

PlayStation Blog 2024 Game of the Year’da ödül alan tüm oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

En iyi yeni karakter

Platin Kupa: Eve (Stellar Blade)

Eve (Stellar Blade) Altın Kupa: Jane Harrow (Call of Duty: Black Ops 6)

Jane Harrow (Call of Duty: Black Ops 6) Gümüş Kupa: Emmrich Volkarin (Dragon Age: The Veilguard)

Emmrich Volkarin (Dragon Age: The Veilguard) Bronz Kupa: Ryoma Sakamoto (Rise of the Rōnin)

En iyi hikaye

Platin Kupa: Silent Hill 2

Silent Hill 2 Altın Kupa: Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth Gümüş Kupa: Stellar Blade

Stellar Blade Bronz Kupa: Call of Duty: Black Ops 6

En iyi grafik

Platin Kupa: Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong Altın Kupa: Astro Bot

Astro Bot Gümüş Kupa: Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth Bronz Kupa: Stellar Blade

En iyi sanat yönetimi

Platin Kupa: Astro Bot

Astro Bot Altın Kupa: Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth Gümüş Kupa: Silent Hill 2

Silent Hill 2 Bronz Kupa: Dragon Ball: Sparking Zero

En iyi ses tasarımı

Platin Kupa: Astro Bot

Astro Bot Altın Kupa: Silent Hill 2

Silent Hill 2 Gümüş Kupa: Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth Bronz Kupa: Stellar Blade

En iyi müzik

Platin Kupa: Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth Altın Kupa: Astro Bot

Astro Bot Gümüş Kupa: Stellar Blade

Stellar Blade Bronz Kupa: Silent Hill 2

DulSense’in en iyi kullanımı

Platin Kupa: Astro Bot

Astro Bot Altın Kupa: Stellar Blade

Stellar Blade Gümüş Kupa: Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth Bronz Kupa: Silent Hill 2

En iyi erişilebilirlik özellikleri

Platin Kupa: Astro Bot

Astro Bot Altın Kupa: The Last of Us Part II Remastered

The Last of Us Part II Remastered Gümüş Kupa: Silent Hill 2

Silent Hill 2 Bronz Kupa: Horizon Zero Dawn Remastered

En iyi çok oyunculu deneyim

Platin Kupa: Helldivers 2

Helldivers 2 Altın Kupa: Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 Gümüş Kupa: Fortnite

Fortnite Bronz Kupa: Dragon Ball: Sparking Zero

En iyi sürekliliğe sahip oyun

Platin Kupa: Fortnite

Fortnite Altın Kupa: Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy XIV Online Gümüş Kupa: Call of Duty

Call of Duty Bronz Kupa: No Man’s Sky

En iyi genişleme paketi

Platin Kupa: Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Altın Kupa: God of War Ragnarök: Valhalla

God of War Ragnarök: Valhalla Gümüş Kupa: Final Fantasy XVI: The Rising Tide

Final Fantasy XVI: The Rising Tide Bronz Kupa: Alan Wake 2: The Lake House

En iyi spor oyunu

Platin Kupa: EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 Altın Kupa: WWE 2K24

WWE 2K24 Gümüş Kupa: F1 24

F1 24 Bronz Kupa: NBA 2K25

En iyi yeniden çıkarılan oyun

Platin Kupa: The Last of Us Part II Remastered

The Last of Us Part II Remastered Altın Kupa: Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Zero Dawn Remastered Gümüş Kupa: Tomb Raider I-III Remastered

Tomb Raider I-III Remastered Bronz Kupa: Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

En iyi bağımsız oyun

Platin Kupa: Balatro

Balatro Altın Kupa: Palworld

Palworld Gümüş Kupa: Phasmophobia

Phasmophobia Bronz Kupa: Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (Flat Version)

En iyi PS VR2 oyunu

Platin Kupa: Resident Evil 4 VR Mode

Resident Evil 4 VR Mode Altın Kupa: Metro Awakening

Metro Awakening Gümüş Kupa: Phasmophobia

Phasmophobia Bronz Kupa: Cooking Simulator VR

En iyi PlayStation 4 oyunu

Platin Kupa: Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 Altın Kupa: Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio Gümüş Kupa: Sonic X Shadow Generations

Sonic X Shadow Generations Bronz Kupa: Persona 3 Reload

En iyi PlayStation 5 oyunu

Platin Kupa: Astro Bot

Astro Bot Altın Kupa: Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong Gümüş Kupa: Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth Bronz Kupa: Stellar Blade

Yılın en iyi oyun stüdyosu

Platin Kupa: Team Asobi

Team Asobi Altın Kupa: Bandai Namco

Bandai Namco Gümüş Kupa: Shift Up

Shift Up Bronz Kupa: Arrowhead Games

2025 ve sonrasında en çok beklenen oyun