Age of Empires 2: Definitive Edition için PS5 çıkış tarihi açıklandı

Age of Empires 2: Definitive Edition için Sony'den beklenen haber geldi.

Merakla beklenen oyun 6 Mayıs'ta PS5 konsoluna gelecek.

Oyun şu anda PlayStation 5 için ön siparişe açıldı.

Age of Empires 2: Definitive Edition oyunu çok yakında PS5 cihazlarına gelecek. Teknoloji devi Microsoft’un birkaç saat önce yaptığı duyuru ile birlikte oyunun PlayStation 5 sürümünün çıkış tarihi kesinleşti. Gerçek zamanlı strateji oyunu, Sony’nin konsoluna 6 Mayıs’ta gelecek.

Serinin ikinci bölümünün yeniden yapılmış versiyonu olan bu oyun, tür için gerçek anlamda tarihi bir yapım olarak nitelendiriliyor. Hala bir referans noktası olarak kabul edilen Age of Empires 2: Definitive Edition orijinal yapısını ve içeriğini modern platformlara uyarlanmış grafikler, yenilenmiş arayüz ve yaşam kalitesinde yapılan iyileştirmelerle birlikte sunuyor.

Tüm bunlara ek olarak oyun, yeni kampanyalar ve kullanılabilir gruplar aracılığıyla deneyimi önemli ölçüde genişleten eklemeler içeriyor. Aynı zamanda henüz yayınlanmamış DLC’ler ile birlikte çeşitli yeni içerikler de kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

The Tree Kingdoms adlı yeni DLC yolda

PS5 versiyonunun duyurulmasının ardından oyunun PC ve Xbox versiyonları da tarihi gerçek zamanlı strateji oyununa önemli miktarda yeni içerik getiren The Tree Kingdoms adlı büyük genişleme paketini alıyor.

Yeni DLC paketi isminden de anlaşılacağı üzere Üç Krallık Dönemi’nin tarihi unsurlarına odaklanıyor. 220 yılında Wei Krallığı’nın kurulmasından 280 yılında Jin Hanedanlığı’nın Wu Krallığı’nı fethetmesine kadar Çin tarihine atıfta bulunan çeşitli unsurlar bir araya getiriliyor.

Üç Krallığın Kayıtları adlı tarihi metinde geleneksel olarak anlatılan, başlangıcı 184 yılındaki Sarı Türban İsyanı ile ilişkilendirilebilen belirli bir tarihsel dönem konu ediliyor.

Üç Krallık, her biri kendine özgü birimlere ve teknolojilere sahip beş yeni medeniyeti tanıtıyor. Bu medeniyetler Efsanevi Üç Krallığı temsil eden Shu, Wei ve Wu ile Üç Krallık döneminden sonra Kuzey Çin’deki iktidar mücadelesini örnekleyen Jurchen ve Khitan olarak karşımıza çıkıyor.