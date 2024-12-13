The Game Awards 2024 kazananları: İşte yılın en iyi oyunları

- The Game Awards 2024 kazananları belli oldu.
- PlayStation 5 özel oyunu Astro Bot, "Yılın Oyunu" seçildi.
Oyun dünyasının Oscar’ı olarak anılan The Game Awards 2024 etkinliği tamamlandı. Farklı kategorilerde yılın en iyi oyunlarını onurlandıran organizasyon, 2024’e damgasını vuran birbirinden kaliteli yapımları karşımıza çıkardı.
Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth ve Metaphor: ReFantazio oyunları bu sene The Game Awards’ta “Yılın Oyunu” büyük ödülü için yarışıyordu. Bunlar arasında yılın en iyi oyunu olarak değerlendirilen yapım, PlayStation dünyasının ikonik karakterinin yeni macerasını içeren Astro Bot oldu.
Astro Bot “Yılın Oyunu” seçildi
PlayStation 5’e özel platform oyunu, Astro Bot’u gemisinin üyelerini kurtarmak için yeni bir yolculuğa çıkarıyor. Nefes kesici bu macera, diğer PlayStation serilerine ve marka tarihinin bir parçası olan diğer ünlü isimlere pek çok eğlenceli gönderme yapıyor.
Astro Bot, 12 ila 15 saat arasında süren bir macerada keşfedilecek düzinelerce seviye sunuyor. Aynı zamanda oyunda kurtarılacak 300’den fazla bot yer alıyor.
Astro Bot, “Yılın Oyunu” ödülünün yanı sıra “En İyi Yönetmenlik”, “En İyi Aksiyon/Macera Oyunu” ve “En İyi Aile Oyunu” gibi diğer kategorileri de kazanarak The Game Awards 2024 etkinliğine adeta damgasını vurmayı başardı.
The Game Awards 2024 kazananları
Bu yıl etkinlikte öne çıkan birbirinden kaliteli oyunlar sıralandı. Farklı dallarda 2024’e damgasını vuran oyunlar şunlar oldu:
Yılın Oyunu
- Astro Bot – KAZANAN
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
En İyi Oyun Yönetmenliği
- Astro Bot – KAZANAN
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
En İyi Anlatı
- Final Fantasy VII Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Metaphor: ReFantanzio – KAZANAN
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Silent Hill 2
En İyi Sanat Yönetmenliği
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Metaphor: ReFantazio – KAZANAN
- Neva
En İyi Müzik ve Beste
- Astro Bot
- Final Fantasy VII Rebirth – KAZANAN
- Metaphor: ReFantazio
- Silent Hill 2
- Stellar Blade
En İyi Ses Tasarımı
- Astro Bot
- Call of Duty: Black Ops 6
- Final Fantasy VII Rebirth
- Senua’s Saga: Hellblade 2 – KAZANAN
- Silent Hill 2
En İyi Performans
- Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure
- Briana White, Final Fantasy VII Rebirth
- Humberly González, Star Wars Outlaws
- Luke Roberts, Silent Hill 2
- Melina Juergens, Senua’s Saga: Hellblade 2 – KAZANAN
Erişilebilirlikte Yenilik
- Call of Duty: Black Ops 6
- Diablo IV
- Dragon Age: The Veilguard
- Prince of Persia: The Lost Crown – KAZANAN
- Star Wars Outlaws
Etkili Oyunlar
- Closer the Distance
- Indika
- Neva – KAZANAN
- Life is Strange: Double Exposure
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Tales of Kenzera: Zau
En İyi Devam Eden Oyun
- Destiny 2
- Diablo IV
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2 – KAZANAN
En İyi Topluluk Desteği
- Baldur’s Gate 3 – KAZANAN
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
En İyi Bağımsız Oyun
- Animal Well
- Balatro – KAZANAN
- Lorelei and the Laser Eyes
- Neva
- UFO 50
En İyi İlk Bağımsız Oyun
- Balatro – KAZANAN
- Animal Well
- Manor Lords
- Pacific Drive
- The Plucky Squire
En İyi Mobil Oyun
- AFK Journey
- Balatro – KAZANAN
- Pokémon Trading Card Game Pocket
- Wuthering Waves
- Zenless Zone Zero
En İyi VR/AR Oyunu
- Arizona Sunshine Remake
- Asgard’s Wrath 2
- Batman: Arkham Shadow – KAZANAN
- Metal: Hellsinger VR
- Metro Awakening
En İyi Aksiyon Oyunu
- Black Myth: Wukong – KAZANAN
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2
- Stellar Blade
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
- Astro Bot – KAZANAN
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Silent Hill 2
- Star Wars Outlaws
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
En iyi RPG
- Dragon’s Dogma 2
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Metaphor: ReFantazio – KAZANAN
En İyi Dövüş Oyunu
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Dragon Ball: Sparking! ZERO
- Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
- MultiVersus
- Tekken 8 – KAZANAN
En İyi Aile Oyunu
- Princess Peach: Showtime!
- Astro Bot – KAZANAN
- Super Mario Party Jamboree
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- The Plucky Squire
En İyi Sim/Strateji Oyunu
- Frostpunk 2 (11 Bit Studios) – KAZANAN
- Age of Mythology: Retold
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Manor Lords
- Unicorn Overlord
En İyi Spor/Yarış Oyunu
- F1 24
- EA Sports FC 25 – KAZANAN
- NBA 2K25
- Top Spin 2K25
- WWE 2K24
En İyi Çok Oyunculu Oyun
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2 – KAZANAN
- Super Mario Party Jamboree
- Tekken 8
- Warhammer 40K: Space Marine 2
En İyi Uyarlama
- Arcane
- Fallout – KAZANAN
- Knuckles
- Like a Dragon: Yakuza
- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
En Çok Beklenen Oyun
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Grand Theft Auto VI – KAZANAN
- Metroid Prime 4: Beyond
- Monster Hunter Wilds
Yılın İçerik Üreticisi
- CaseOh – KAZANAN
- IlloJuan
- Techno Gamerz
- TypicalGamer
- Usada Pekora
En İyi E-spor Oyunu
- DOTA 2
- Counter-Strike 2
- League of Legends – KAZANAN
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
En İyi E-spor Sporcusu
- 33 – Neta Şapira
- Aleksib – Aleksi Virolainen
- Chovy – Jeong Ji-hoon
- Faker – Lee Sang-hyeok – KAZANAN
- ZyWoO – Mathieu Herbaut
- ZmjjKk – Zheng Yongkang
En İyi E-spor Takımı
- Bilibili Gaming (League of Legends)
- Gen.G (League of Legends)
- NAVI (Counter Strike 2)
- T1 (League of Legends) – KAZANAN
- Team Liquid (DOTA 2)