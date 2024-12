The Game Awards 2024 kazananları: İşte yılın en iyi oyunları

The Game Awards 2024 kazananları belli oldu.

PlayStation 5 özel oyunu Astro Bot, "Yılın Oyunu" seçildi.

Oyun dünyasının Oscar’ı olarak anılan The Game Awards 2024 etkinliği tamamlandı. Farklı kategorilerde yılın en iyi oyunlarını onurlandıran organizasyon, 2024’e damgasını vuran birbirinden kaliteli yapımları karşımıza çıkardı.

Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth ve Metaphor: ReFantazio oyunları bu sene The Game Awards’ta “Yılın Oyunu” büyük ödülü için yarışıyordu. Bunlar arasında yılın en iyi oyunu olarak değerlendirilen yapım, PlayStation dünyasının ikonik karakterinin yeni macerasını içeren Astro Bot oldu.

Astro Bot “Yılın Oyunu” seçildi

PlayStation 5’e özel platform oyunu, Astro Bot’u gemisinin üyelerini kurtarmak için yeni bir yolculuğa çıkarıyor. Nefes kesici bu macera, diğer PlayStation serilerine ve marka tarihinin bir parçası olan diğer ünlü isimlere pek çok eğlenceli gönderme yapıyor.

Astro Bot, 12 ila 15 saat arasında süren bir macerada keşfedilecek düzinelerce seviye sunuyor. Aynı zamanda oyunda kurtarılacak 300’den fazla bot yer alıyor.

Astro Bot, “Yılın Oyunu” ödülünün yanı sıra “En İyi Yönetmenlik”, “En İyi Aksiyon/Macera Oyunu” ve “En İyi Aile Oyunu” gibi diğer kategorileri de kazanarak The Game Awards 2024 etkinliğine adeta damgasını vurmayı başardı.

The Game Awards 2024 kazananları

Bu yıl etkinlikte öne çıkan birbirinden kaliteli oyunlar sıralandı. Farklı dallarda 2024’e damgasını vuran oyunlar şunlar oldu:

Yılın Oyunu

Astro Bot – KAZANAN

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

En İyi Oyun Yönetmenliği

Astro Bot – KAZANAN

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

En İyi Anlatı

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantanzio – KAZANAN

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

En İyi Sanat Yönetmenliği

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio – KAZANAN

Neva

En İyi Müzik ve Beste

Astro Bot

Final Fantasy VII Rebirth – KAZANAN

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

En İyi Ses Tasarımı

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy VII Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2 – KAZANAN

Silent Hill 2

En İyi Performans

Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure

Briana White, Final Fantasy VII Rebirth

Humberly González, Star Wars Outlaws

Luke Roberts, Silent Hill 2

Melina Juergens, Senua’s Saga: Hellblade 2 – KAZANAN

Erişilebilirlikte Yenilik

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown – KAZANAN

Star Wars Outlaws

Etkili Oyunlar

Closer the Distance

Indika

Neva – KAZANAN

Life is Strange: Double Exposure

Senua’s Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: Zau

En İyi Devam Eden Oyun

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2 – KAZANAN

En İyi Topluluk Desteği

Baldur’s Gate 3 – KAZANAN

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

En İyi Bağımsız Oyun

Animal Well

Balatro – KAZANAN

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

En İyi İlk Bağımsız Oyun

Balatro – KAZANAN

Animal Well

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

En İyi Mobil Oyun

AFK Journey

Balatro – KAZANAN

Pokémon Trading Card Game Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

En İyi VR/AR Oyunu

Arizona Sunshine Remake

Asgard’s Wrath 2

Batman: Arkham Shadow – KAZANAN

Metal: Hellsinger VR

Metro Awakening

En İyi Aksiyon Oyunu

Black Myth: Wukong – KAZANAN

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

Astro Bot – KAZANAN

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

En iyi RPG

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio – KAZANAN

En İyi Dövüş Oyunu

Granblue Fantasy Versus: Rising

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

Tekken 8 – KAZANAN

En İyi Aile Oyunu

Princess Peach: Showtime!

Astro Bot – KAZANAN

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

En İyi Sim/Strateji Oyunu

Frostpunk 2 (11 Bit Studios) – KAZANAN

Age of Mythology: Retold

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

En İyi Spor/Yarış Oyunu

F1 24

EA Sports FC 25 – KAZANAN

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2 – KAZANAN

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40K: Space Marine 2

En İyi Uyarlama

Arcane

Fallout – KAZANAN

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

En Çok Beklenen Oyun

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto VI – KAZANAN

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

Yılın İçerik Üreticisi

CaseOh – KAZANAN

IlloJuan

Techno Gamerz

TypicalGamer

Usada Pekora

En İyi E-spor Oyunu

DOTA 2

Counter-Strike 2

League of Legends – KAZANAN

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

En İyi E-spor Sporcusu

33 – Neta Şapira

Aleksib – Aleksi Virolainen

Chovy – Jeong Ji-hoon

Faker – Lee Sang-hyeok – KAZANAN

ZyWoO – Mathieu Herbaut

ZmjjKk – Zheng Yongkang

En İyi E-spor Takımı