Pixel 10 Pro Fold tasarımı Made by Google videosunda görüldü

Pixel 10 Pro Fold'un tasarımı resmen doğrulandı.

Google sosyal medya üzerinden paylaştığı kısa tanıtım videosunda yeni katlanabilir telefonlarıyla ilgili somut bazı ipuçları verdi.

Pixel 10 serisinin 20 Ağustos tarihinde piyasaya duyurulması bekleniyor.

Google’ın yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Pixel 10 Pro Fold bugün göz alıcı tasarımı ile karşımıza çıktı. Şirket, Apple’ı bir kez daha alaya alan, ama bu sefer daha incelikli bir şekilde ele alan bir video eşliğinde yeni modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağını resmen doğruladı.

Önceki nesle kıyasla büyük değişiklikler getirmemesi beklenen cihazın tasarımı yine de tüketicileri heyecanlandırmaya yetiyor. Göz alıcı bir görünüme ev sahipliği yapan model, işlevsel donanımla birleşerek tüketiciler için eşsiz bir seçenek olacak gibi görünüyor.

Google Pixel 10 Pro Fold nasıl görünecek?

Google tarafından YouTube ve sosyal medyada yayınlanan kısa videoda Dr. Dre ve Snoop Dogg’un “The Next Episode” şarkısı kullanıldı. Bu noktada şirketin amacının, Dre tarafından kurulan Beats’in sahibi Apple’ı kızdırmak olduğu tahmin ediliyor. Fakat elbette ki tanıtım videosu asıl olarak yeni katlanabilir cihazın görünümüne odaklanıyor.

Pixel 10 Pro Fold genel olarak yuvarlatılmış köşeleri ve kameraları iki sıra halinde konumlandıran büyük dikdörtgen kamera modülüyle önceki neslin görünümünü koruyor. Aradaki temel fark ise “Moonstone” olarak adlandırılabilecek gri renk seçeneği olacak.

GSMArena’nın haberine göre gövde de inceliğini koruyor. Fakat Galaxy Z Fold 7 gibi rakiplerle aynı seviyeye ulaşması pek olası değil. Yayınlanan tanıtım videosu, telefonun dahili ekranını gösteren bir bölümle sona eriyor.

Çerçeveler hala nispeten kalın görünüyor. Selfie kamerası ise sağ üst köşeye yerleştiriliyor. Bu da yeni Pixel’in Samsung’un kendi katlanabilir telefonu gibi diğer rakiplerine göre biraz daha fazla sürükleyicilik sunarak avantaj sağlayabileceği bir tercih gibi yorumlanıyor.

Pixel 10 lansmanı için geri sayım başladı

Pixel 10 serisi akıllı telefon ailesinin lansman etkinliği önümüzdeki hafta, 20 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Bu tarihte katlanabilir modelin yanı sıra Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel Watch 4 gibi aksesuarların da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Katlanabilir telefon modeli Pixel 10 Pro XL, TSMC tarafından üretilen Tensor G5 çipinin yanı sıra 48 MP ana sensör ve 5x optik zoom destekli 10,8 MP telefoto sensörden oluşan üçlü kamera yer alacak. 5.015 mAh pil kapasitesine sahip olacak cihaz, 7 büyük güncellemeyle birlikte kutudan Android 16 işletim sistemi ile çıkacak.