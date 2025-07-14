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    Google Pixel 10 Pro Fold yolda: Tensor G5, 16 GB RAM ve daha fazlası

    Google'ın merakla beklenen katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı.
    Google Pixel 10 Pro Fold
    • Pixel 10 Pro Fold, Google'ın geliştirdiği Tensor G5 çipinden güç alacak.
    • 16 GB RAM kapasitesine sahip olacak katlanabilir telefon 1 TB'a kadar depolama sunacak.
    • Selefinde yer alan 4.650 mAh'lik pil kapasitesi 5.015 mAh'e yükseltilecek.

    Geçtiğimiz günlerde Geekbench’te Tensor G5, 16 GB RAM ve Android 16 işletim sistemi ile görünen Google Pixel 10 Pro Fold, bir sızıntıda yeniden karşımıza çıktı. Bu sefer kaynak, katlanabilir cihazın tüm özelliklerini elde ettiğini öne sürüyor.

    Android Headlines’a göre Google’ın yeni katlanabilir telefonu üst düzey özelliklerle donatılacak. Merakla beklenen Pixel 10 Pro Fold modelinin teknik özellikleri artık netlik kazandı. Cihazdan neler bekleyebileceğimize dair tüm ayrıntılar artık önümüzde…

    Google Pixel 10 Pro Fold teknik özellikleri sızdı

    Google’ın yeni katlanabilir telefonu, selefi Pixel 9 Pro Fold’dan 0,1 inç daha büyük olan 6,4 inçlik bir harici ekrana sahip olacak. Ayrıca yüzde 10’luk bir artışla 3 bin nit parlaklığa ulaşması ve üst orta kısımda 10 MP selfie kamerası sunması bekleniyor.

    Dahili ekranın sağ üst köşede 10 MP ön kamera yer alacak. Bu ekranda 8 inçlik OLED panel benimsenecek. Pixel 10 Pro Fold’un ana modülünün 10 MP ana sensör, 10,5 MP ultra geniş açılı sensör ve 5x optik yakınlaştırmalı 10,8 MP telefoto kameraya sahip olması bekleniyor.

    Pil kapasitesinin 4.650 mAh’den 5.015 mAh’ye çıkması bekleniyor. Bu da yine silikon-karbon olmayacağı anlamına geliyor. Fakat yine de Galaxy Z Fold 7’deki bataryadan yüzde 9 daha büyük olacak gibi görünüyor.

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    Karşılaştırma yapmak isteyenler için geçen yıl Google tarafından resmi olarak duyurulan Pixel 9 Pro Fold’un teknik özellikleri ve yeni Pixel 10 Pro Fold’un tahmini donanımı şu şekilde:

    Google Pixel 10 Pro Fold Google Pixel 9 Pro Fold
    Harici ekran 6,4 inç OLED 6,3 inç OLED
    Yenileme hızı 120Hz 120Hz
    Dahili ekran 8 inç OLED 8 inç OLED
    İşlemci Google Tensör G5 Google Tensör G4
    RAM kapasitesi 16 GB 16 GB
    Depolama alanı 256 GB/512 GB/1 TB 256 GB/512 GB
    Ana kamera 48 MP 48 MP
    Ultra geniş kamera 10,5 MP 10,5 MP
    Telefoto kamera 10,8 MP 10,8 MP
    Selfie kamerası 10 MP 10 MP
    Pil kapasitesi 5.015 mAh 4.650 mAh
    Şarj gücü 23W kablolu, 15W kablosuz (Qi2 ile) 21W kablolu, 8W kablosuz

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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