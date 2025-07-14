Google Pixel 10 Pro Fold yolda: Tensor G5, 16 GB RAM ve daha fazlası

Pixel 10 Pro Fold, Google'ın geliştirdiği Tensor G5 çipinden güç alacak.

16 GB RAM kapasitesine sahip olacak katlanabilir telefon 1 TB'a kadar depolama sunacak.

Selefinde yer alan 4.650 mAh'lik pil kapasitesi 5.015 mAh'e yükseltilecek.

Geçtiğimiz günlerde Geekbench’te Tensor G5, 16 GB RAM ve Android 16 işletim sistemi ile görünen Google Pixel 10 Pro Fold, bir sızıntıda yeniden karşımıza çıktı. Bu sefer kaynak, katlanabilir cihazın tüm özelliklerini elde ettiğini öne sürüyor.

Android Headlines’a göre Google’ın yeni katlanabilir telefonu üst düzey özelliklerle donatılacak. Merakla beklenen Pixel 10 Pro Fold modelinin teknik özellikleri artık netlik kazandı. Cihazdan neler bekleyebileceğimize dair tüm ayrıntılar artık önümüzde…

Google Pixel 10 Pro Fold teknik özellikleri sızdı

Google’ın yeni katlanabilir telefonu, selefi Pixel 9 Pro Fold’dan 0,1 inç daha büyük olan 6,4 inçlik bir harici ekrana sahip olacak. Ayrıca yüzde 10’luk bir artışla 3 bin nit parlaklığa ulaşması ve üst orta kısımda 10 MP selfie kamerası sunması bekleniyor.

Dahili ekranın sağ üst köşede 10 MP ön kamera yer alacak. Bu ekranda 8 inçlik OLED panel benimsenecek. Pixel 10 Pro Fold’un ana modülünün 10 MP ana sensör, 10,5 MP ultra geniş açılı sensör ve 5x optik yakınlaştırmalı 10,8 MP telefoto kameraya sahip olması bekleniyor.

Pil kapasitesinin 4.650 mAh’den 5.015 mAh’ye çıkması bekleniyor. Bu da yine silikon-karbon olmayacağı anlamına geliyor. Fakat yine de Galaxy Z Fold 7’deki bataryadan yüzde 9 daha büyük olacak gibi görünüyor.

Karşılaştırma yapmak isteyenler için geçen yıl Google tarafından resmi olarak duyurulan Pixel 9 Pro Fold’un teknik özellikleri ve yeni Pixel 10 Pro Fold’un tahmini donanımı şu şekilde: