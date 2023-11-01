Pinterest aylık kullanıcı sayısında rekor kırdı

Popüler sosyal medya platformu Pinterest, aylık kullanıcı sayısı konusunda yeni bir rekora imza attı. Elbette ki platform, Facebook ve Instagram gibi rakiplerinden rekabet noktasında oldukça geride olsa da sadık bir kitle ile gücünü korumaya devam ediyor. Gelen son raporlarla birlikte şirket, tarihindeki en büyük büyümeyi hayranlarıyla paylaşıyor.

Pinterest, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali raporunda, rekor sayıdaki aylık aktif kullanıcı sayısı artışını duyurdu. Bu dönemde toplamda 482 milyon kişinin ayda en az bir kere platformu ziyaret ettiği ortaya çıktı. Bu da platformun geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 oranında bir artış elde ettiğini gözler önüne seriyor.

Pinterest, Z Kuşağı sayesinde büyüyor

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre hızla yükselişe geçen aktif kullanıcı sayısındaki bu artış, şu anda en aktif ve en hızlı büyüyen yaş grubu olarak kabul edilen Z Kuşağı kullanıcılarından geldi. Raporda yer alan bilgiler, yeni hesap oluşturan bu kitlenin, daha yaşlı olan kullanıcılara göre uygulamadaki ilk yıllarında iki kat daha fazla içerik tasarruf ediyor.

Pinterest’in bu hızlı büyüyüşü büyük bir dikkat topladı. Şirket, dünya genelinde milyarlarca insanın evlerine gönüllü karantinaya kapandığı Koronavirüs salgınının başlangıcındaki dönemden bile daha etkileyici bir başarı sağladı. Bu anlamda bakıldığında sosyal medya platformu, çarpıcı bir yükselişle tüm gözleri üzerine çevirmiş durumda.

Yüzde 11’lik artış yaşandı

2023 yılının üçüncü çeyreği ile ilgili raporda şirket gelir bakımından dünya çapında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında bir artış gösterdi. Bununla birlikte uygulamanın en popüler olduğu Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada pazarlarında da dikkat çekici bir artış gözlendi.

İlk defa 2010 yılında karşımıza çıkan Pinterest, kullanıcılar için yemek tarifleri, gündelik yaşam için ipuçları, ilham kaynağı olabilecek tasarımlar ve çeşitli yaratıcı fikirlere ev sahipliği yapıyor. Şu anda bağımsız bir şekilde yolunda ilerlemeye devam eden platform, bir dönem PayPal ve Microsoft gibi şirketler tarafından satın alınma girişimleriyle karşılaşmıştı. Ancak bu görüşmelerden şimdiye kadar bir sonuç çıkmadı.

Platformun hızlı bir yükseliş elde ettiği bu süreçte Pinterest yeniden büyük teknoloji devlerinin radarına girebilir. 2023’ün üçüncü çeyrek raporunun yayınlanmasıyla birlikte şirket hisselerinde yüzde 17’lik bir artış yaşandı.