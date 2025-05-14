Philips tıraş bıçağına 3D yazıcı devrimi getiriyor

Philips tıraş bıçaklarına yenilikçi bir çözüm getiriyor.

Şirket 3D baskı teknolojisi ile üretilen özel kalıplar sundu.

Sürdürülebilirlik odaklı bu yaklaşım, daha hassas ve konforlu bir tıraş deneyimi vaat ediyor.

Philips, sürdürülebilirliği ve kişisel elektronik cihazların erken atılmasıyla mücadeleyi amaçlayan yeni bir programın parçası olarak, tıraş makinesi parçalarının 3D baskısı için dijital kalıplar çıkaracağını açıkladı. Şirketin bu hamlesi kısa sürede büyük bir dikkat topladı.

Bu dikkat çekici karar ilk olarak Çek Cumhuriyeti’nde 3D yazıcı üreticisi Prusa Research ortaklığıyla başlatılan Philips Fixables adlı girişimin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yazdırılabilir dosyalar artık, erişimi ücretsiz olan ve dünya çapında erişime sahip olan Printables platformunda mevcut. Bu sayede de herhangi bir ülkedeki kullanıcılar modelleri indirip evde yazdırabiliyor.

Philips tıraş alışkanlıklarımızı kökten değiştiriyor

Şu anda indirebileceğiniz tek bileşen, Philips’in popüler OneBlade düzelticisine uyan ayarlanabilir bir tarak olarak karşımıza çıkıyor. Şirket baskı için standart PLA filamentinin kullanılmasını öneriyor.

Modelin orijinal dosyayla aynı pozisyonda tutulmasını tavsiye ediyor. Bu sayede ekstra desteklere ihtiyaç duyulmuyor ve parçanın dayanıklılığı sağlanıyor.

Philips filament tasarrufu veya baskı süresini kısaltma amacıyla dosyada yapılan değişikliklerin aksesuarın dayanıklılığını ve işlevselliğini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle yedek parçanın kalitesinin sağlanması için kılavuzlara uyulması şart olarak vurgulanıyor.

Philips Fixables’ın arkasındaki temel motivasyon, küçük kırılmalar veya eksik aksesuarlar nedeniyle cihazların tamamının değiştirilmesi yerine onarımını teşvik etmek olarak belirtiliyor. Şirketin bu girişimi, basit onarımlarla daha uzun ömürlü olabilecek cihazların erken bertaraf edilmesinden kaynaklanan çevresel etkiyi azaltmayı amaçlıyor.

The Verge’ün haberine göre şirket bu girişimle birlikte yerel olarak bulunamama veya uzun nakliye süreleri nedeniyle yedek parça bulma konusunda sık sık zorluk çeken tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak istiyor.

Philips’e göre kullanıma sunulan tüm dosyalar Prusa Research ile işbirliği içinde geliştiriliyor ve şirketin kalite ve güvenlik standartlarını takip ediyor. Ancak dayanıklılık ve performans, baskıda kullanılan malzemenin türüne ve üretim talimatlarına uyulmasına bağlı olmaya devam ediyor.

Şirket ayrıca tüketicilerin gelecekte satışa sunulmasını istedikleri belirli parçaları önermeleri için bir form da sunuyor. Buna rağmen marka, tüm siparişlerin karşılanacağını garanti etmiyor ve yeni modellerin analizi ve piyasaya sürülmesi için herhangi bir son tarih belirtmiyor.

Proje tek bir bileşenle başlamasına rağmen Philips yakın zamanda 3D kalıp kütüphanesini genişletmeyi planladığını duyurdu. Tıraş makineleri için ayarlanabilir taraklar gibi yeni aksesuarlar, hatta elektrikli diş fırçaları ve saç kurutma makineleri için parçalar bile planlanıyor.

Bu girişimin genişletilmesi, işletmelerin ve tüketicilerin ev onarımlarına yaklaşımında önemli bir adım olabilir. Özellikle de parçaları değiştirmenin maliyetli veya zaman alıcı olabildiği ülkelerde daha çevre dostu ve daha uygun fiyatlı uygulamaları teşvik edebilir.