Apple Pro Vision için Apple TV’ye 3D filmler geliyor

Teknoloji devi Apple, Haziran ayında gerçekleşen WWDC 2023 etkinliğinde yeni ürün ve hizmetlerini hayranlarına duyurmuştu. Etkinliğe damgasını vuran ürün, hiç şüphesiz ki şirketin ilk karma gerçeklik (MR) başlığı olan Apple Vision Pro oldu. İlk olarak Ocak 2024’te Amerika Birleşik Devletleri pazarında raflara gelmeye başlayacak olan cihaz, 3 bin 500 dolarlık yüksek fiyatıyla listelenecek. Ortaya çıkan son bilgiler, Apple’ın karma gerçeklik başlığı için bazı sürpriz içeriklere yer vereceğini gözler önüne seriyor.

Merakla beklenen Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı için şirket, optimize edilmiş içerikler sunmak amacıyla Apple TV uygulaması üzerinden 3D filmler sunmaya başladı. FlatPanelsHD tarafından aktarılan bilgilere göre tvOS 17.2 işletim sisteminin beta sürümü, platformun bir dizi yeni özelliğe sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda artık üç boyutlu olarak sunulan birçok uzun metrajlı filmi bünyesinde taşıyacak.

Apple TV, 3D filmlere ev sahipliği yapıyor

Apple Vision Pro cihazını daha ilgi çekici bir hale getirmek isteyen şirket, karma gerçeklik başlığından en iyi şekilde yararlanmak isteyen kullanıcılar için 3D filmler konusunda geniş bir katalog sunacak. Üç boyutlu yapımlarda, dizi ya da filmin sayfasında yer alan içerik derecelendirmesi ve çözünürlük kalitesi gibi sembollerin hemen yanında bir 3D simgesi karşımıza çıkıyor.

3D filmleri ayırt etmek için eklenen bu yeni simge, “3D” yazısının arkasında Apple Vision Pro’yu andıran bir silüete yer veriyor. Bu da söz konusu yapımların yalnızca şirketin yeni karma gerçeklik başlığı aracılığıyla üç boyutlu olarak izlenebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla ne yazık ki bu dizi ve filmlerden akıllı televizyonlar tarafından desteklenmeyecek.

Apple, karma gerçeklik başlığı Vision Pro için 3D filmler konusunda büyük bir yatırım yapıyor. Şimdiye kadar Apple TV+’a üç boyutlu yapımlar arasında Jurassic World: Dominion, Circle of Fire, Minions 2: Rise of Gru ve Everest gibi filmler eklendi. Fakat kütüphanenin yalnızca bunlarla sınırlı olmayacağı, yakında çok daha fazla 3D filme yer verileceği ifade ediliyor.

Tüm bunların yanı sıra Apple TV+’ın 3D seçeneğine sahip orijinal dizi ve filmler de üretebileceği tahmin ediliyor. Bu noktada Gozilla ve King Kong’un ortak bir evrende buluştuğu Monarch: Legacy of Monsters dizisi 3D formatına uyumlu bir şekilde çekildi. Merakla beklenen diziyi yakında Apple TV+’tan izlemek mümkün olacak.