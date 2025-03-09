Xiaomi 16 Pro, 3D yazıcıdan üretilen çerçeveyle gelecek

Amiral gemisi Xiaomi 16 Pro yıl sonlarında Çin pazarında duyurulacak.

Merakla beklenen model hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Söylentilere göre cihaz 3D baskıyla üretilen çerçevelerle gelecek.

Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesi piyasaya çıktıktan kısa süre sonra serinin yeni modelleri konuşulmaya başlandı. Xiaomi 16 modelleri hakkında ilk söylentiler geldi. Çinli şirketin alışılagelmiş üretim yöntemlerinden çok daha farklı bir fikirle hareket edeceği iddia edildi.

TF Securities International analisti Ming-Chi Kuo, Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi hakkında ilginç bir bilgi paylaştı. Xiaomi Mi 16 Pro modelinin 3D baskıyla oluşturulmuş bir çerçeveye sahip olacağı ifade edildi. Böylelikle cihazın daha hafif bir yapıya sahip olacağı söylendi.

Xiaomi 16 Pro akıllı telefon pazarında “3D baskı devrimi” yaratabilir

Metal ara çerçevenin üretimi Çinli bir firma olan Bright Laser Technologies tarafından gerçekleştirilecek. Burada 3D baskının kullanılması, içi boş kesitlere sahip belirli bir iç yapının oluşturulmasına olanak tanıyacak.

Bu yöntem sayesinde telefon daha hafif bir yapıya sahip olacak Böylelikle ergonomi ve kullanım kolaylığı artırılacak. Isı yönetiminin optimize edilmesi, yapısal dayanıklılıktan ödün vermeden, stres altında bile tutarlı bir performansa olanak tanıyacak.

Fakat 3D baskının seri üretim söz konusu olduğunda pek de hızlı bir seçenek olmadığını belirtelim. 3D baskı, nesneleri katman katman oluşturduğundan dolayı üretim aşamasında daha uzun bekleme süreleri gösteriyor. Ayrıca maliyetleri geleneksel üretim yöntemlerine göre daha fazla olabiliyor.

Geçmişte de buna benzer inovasyon girişimlerine tanık olduk. Küçük birkaç örnek vermek gerekirse, Sharp şirketi Mova SH251iS ve gözlük gerektirmeyen 3D ekranıyla, görüş açılarıyla sınırlı da olsa cesur bir yeniliğe imza attı. Günümüzde 3D teknolojisi çok daha fazla yol kat etti. ZTE Nubia Pad 3D gibi cihazlar yüksek kalitede gözlük gerektirmeyen üç boyutlu görüntüleme deneyimleri sunmaya başladı.

3D baskı ile akıllı telefon çerçevesi oluşturmak, gelişmiş bir 3D ekran yapmaktan daha az karmaşık bir çözüm olacak. Fakat yine de bu teknolojinin yaygınlaşmasını görmemiz muhtemelen biraz daha zaman alacak.

Xiaomi 15 Pro‘nun halefi olarak karşımıza çıkacak Xiaomi 16 Pro bu yılın sonlarında Çin pazarında piyasaya çıkacak. Xiaomi 16 serisi akıllı telefon modellerinin global sürümlerinin gelişi ise 2026’yı bulacak.