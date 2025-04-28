3D baskıyla üretilen spor ayakkabı: Adidas Climacool

Adidas, yalnızca 3D baskıya dayanarak üretilen ilk spor ayakkabısını tanıttı.

Daha önce yalnızca sınırlı bir satış ağına sahip olan Climacool yakında daha geniş bir tüketici kitlesine hitap edecek.

Mayıs ayında raflara gelecek modelin fiyatı 140 dolar olacak.

Adidas tamamen 3D baskı kullanılarak üretilen Climacool spor ayakkabılarının dünya çapında satışa sunulacağını duyurdu. Daha önce sadece sınırlı sayıda tüketiciye sunulan ürün, 2 Mayıs 2025’te 140 dolardan (yaklaşık 5 bin TL) resmen satışa çıkacak.

Spor ayakkabılar hem Confirmed uygulaması üzerinden hem de seçili Adidas mağazalarından satın alınabilecek. Fakat şimdilik ne yazık ki ürünün uluslararası mağazalarda fiziksel olarak bulunup bulunmayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Adidas Climacool neler sunuyor?

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Adidas, teknoloji üzerinde on yıldan fazla süredir çeşitli araştırmalar yapıyor. Fakat daha önce bunu yalnızca tekil ayakkabı bileşenlerine uyguladı. Örneğin şirket, 2017 yılında 3D yazıcıyla orta tabana sahip Futurecraft 4D modelini piyasaya sürdü. Bu modelden yalnızca 5 bin adet üretildi.

Yeni Climacool ise markanın tamamen katmanlı üretim yöntemiyle ürettiği ilk ayakkabısı olarak lanse ediliyor. Adidas tam üretim sürecini açıklamasa da şirketin daha önce ultraviyole ışık kullanarak sıvı polimer reçineyi katman katman katı bir malzemeye dönüştüren sürekli sıvı arayüz üretim (CLIP) teknolojisini kullandığı biliniyor.

Benzersiz kafes yapısı hafiflik sunan bu ayakkabılar 360 ​​derece havalandırma sağlıyor. Kusursuz bir tasarıma sahip olan ürün, kullanım konforunu artırıyor.

Dahili kemer desteği ve yumuşak topuk pedleri ergonomiyi yükseltiyor. Unisex modelin, hem erkekler hem de kadınlar üzerinde yapılan testlere dayanarak tasarlandığı ifade ediliyor.

3D baskının gelişiminde önemli adım

Adidas Climacool spor ayakkabılar yalnızca bir pazarlama taktiği değil. Aynı zamanda ayakkabı üretim teknolojisinde önemli bir ileri adımı temsil ediyorlar.

3D model üzerinde değişiklik yapılarak tasarım kolaylıkla değiştirilebilir, ileride her müşteriye özel boyut ve şekil özelleştirmesi bile mümkün olacak gibi görünüyor.

Climacool’un geniş çaplı lansmanı, seri ayakkabı üretiminde 3D baskının gelişiminde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bir zamanlar fütüristik olarak görülen teknoloji, giderek günlük hayatın bir parçası haline geliyor.