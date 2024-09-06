Lenovo otomatik dönen ekrana sahip Auto Twist AI PC konseptini sergiledi

Lenovo, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2024 etkinliğinde dikkat çekici yeni bir ürünle karşımıza çıktı. Şirket, kullanıcıyı takip etmek için otomatik olarak açılıp dönen ve hatta Windows tablet olarak da kullanılabilen, motorlu menteşeli 2’si 1 arada bir dizüstü bilgisayar olan Auto Twist AI PC konseptini sergiledi.

Açıklanan detaylara göre Lenovo’nun tanıttığı yeni konsept dizüstü bilgisayar, tıpkı Amazon Echo Show 10 cihazında da olduğu gibi kullanıcının konumunu izlemek ve sesli komutlara yanıt verirken kullanıcıyı odakta tutmak için yapay zekadan yararlanıyor.

Lenovo Auto Twist AI PC yenilikçi teknolojisiyle öne çıkıyor

Lenovo’nun IFA 2024’te sergilediği yeni konsept bilgisayarı yan güç düğmesine basıldığında otomatik olarak açılan ve menteşe motoru hala yavaş olmasına ve bilgisayarı açmasının yaklaşık 10 saniye sürmesine rağmen, 360 dereceye kadar dönüşle görüntülü görüşmeler sırasında kullanıcıyı odakta tutan kompakt format olarak lanse ediliyor. Cihaz henüz şimdiden Berlin’deki etkinliğin ziyaretçileri tarafından son derece olumlu yorumlarla karşılanıyor.

Lenovo’nun iletişim direktörü Jeff Witt’e göre bu konsept, ev ve iş kullanıcıları için yararlı olabilecek bir olasılığı araştıran girişimlerden biri olarak tanımlanıyor. Konseptte yer alan teknolojilerin günümüzde hala “fütüristik” unsurlar taşıdığını dile getiren Witt, özellikle de yüz takibi işleviyle ürünün benzersiz bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor. Bunun temel olarak bir dizüsüt bilgisayara yerleştirilmiş bir video konferans sistemi olduğunu söyleyen yönetici, söz konusu konseptin erişilebilirlik açısından da oldukça geniş bir potansiyel taşıdığını aktarıyor.

Lenovo Auto Twist AI PC için yayınlanan tanıtım videosu, dizüstü bilgisayarın uzun saatler boyunca kullanım sırasında göz ve duruş zorlanmasını önlemek için görüş açısını nasıl ayarlayabildiğini gösteriyor. Elbette ki bu yalnızca bir konsept olduğu için ürünün nihai sürümüyle ilerleyen dönemde piyasaya çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Motorlu menteşe sistemi ile öne çıkan cihaz gelecekte bu isimle son tüketici karşısına çıkmasa da muhtemelen burada yararlanılan teknolojileri önümüzdeki süreçte Lenovo’nun yeni cihazlarında görmemiz mümkün olabilir.

Peki ya siz Lenovo tarafından sunulan 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar konsepti ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ürünle alakalı görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.