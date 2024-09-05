HMD Fusion dikkat çekici modüler tasarımı ile piyasaya sunuldu

HMD ilgi çekici yeni ürünleriyle akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yakın zaman önce Barbie Phone cihazıyla gözleri üzerine çeken şirket, şimdi ise uzun süredir beklenen HMD Fusion modelini karşımıza çıkardı. Modüler tasarıma sahip olan cihaz şimdiden büyük bir beğeni topladı.

HMD’nin yeni akıllı telefonu ile orta segment pazara hitap ediyor. Modüler tasarımıyla öne çıkan model kullanıcılar için çok sayıda kişiselleştirme seçeneğine ev sahipliği yapıyor. HMD Fusion’ın özellikleri, satış fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…

HMD Fusion kişiselleştirilebilir yapısıyla gözleri üzerine çekiyor

Modüler yapısıyla öne çıkan telefon, fusion Outfits adı verilen yapısıyla manyetik bir konektör üzerinden kullanıcılara işlevsel bir deneyim sağlıyor. Cihaza çok çeşitli aksesuarların eklenmesine yardımcı olan bu özellik, aynı zamanda telefonu düşme ve çarpma gibi olası tehlikelere karşı koruma işlevi de görüyor.

Ürünün kendine has en ilginç noktalarından bir tanesi, HMD Fusion Development Toolkit açık kaynak projesi kapsamında kullanıcıların 3D yazıcı kullanarak kendi kapaklarını basmalarına imkan sağlaması oluyor. Bu sayede kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına göre akıllı telefon aksesuarları oluşturma şansına sahip olabiliyor. Aynı zamanda daha önce yapılmış üçüncü taraf projeleri görerek bunları kendi evlerinde basabiliyor.

Kolay onarılabilirlik garantisiyle gelen HMD Fusion yarı şeffaf plastik bir gövdeyle karşımıza çıkıyor. Bu sayede pil ve ekran gibi bileşenlere daha kolay bir şekilde erişmek mümkün kılınıyor. Kullanıcıların diledikleri gibi bileşen değişimi gerçekleştirebilmelerine olanak tanınıyor. Cihazın yedek parçalarının 7 yıl boyunca iFixit iş birliğiyle satın alınabileceği vurgulanıyor.

HMD Fusion özellikleri

Ekran: 90 Hz yenileme hızına ve 600 nit parlaklığa sahip 6,56 inç HD+ (720 x 1612 piksel) çözünürlüklü IPS LCD ekran

90 Hz yenileme hızına ve 600 nit parlaklığa sahip 6,56 inç HD+ (720 x 1612 piksel) çözünürlüklü IPS LCD ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Ön kamera: 50 MP selfie kamerası

50 MP selfie kamerası Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarjlı 5.000mAh pil

33 watt hızlı şarjlı 5.000mAh pil Bağlantı: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC ve 5G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC ve 5G İşletim sistemi: Android 14

Android 14 Boyutlar: 164,15 x 75,5 x 8,32 mm

164,15 x 75,5 x 8,32 mm Ağırlık: 202 gram

HMD Fusion fiyatı

HMD’nin yeni modüler tasarımlı telefonu Avrupa pazarında 249 Euro fiyat etiketi ile raflarda boy göstermeye hazırlanıyor. HMD tarafından üretilen Fusion Outfits seçeneklerinin ise bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacağı ifade ediliyor.

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