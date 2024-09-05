8 hoparlörlü Honor MagicPad 2 global pazara geldi! İşte Avrupa fiyatı

Honor MagicPad 2 bugün Berlin’de gerçekleştirilen IFA 2024 etkinliğinde global sürümüyle resmen tanıtıldı. Temmuz ayında Çin’de duyurulan ve kısa sürede ilgi odağı haline gelmeyi başaran tablet modeli önümüzdeki günlerde Avrupa’da raflarda tüketicilerin karşısına çıkmaya başlayacak.

IFA 2024 etkinliğinde ilk olarak dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan Magic V3’ün global sürümünü duyuran şirket, şimdi de MagicPad 2 ile küresel pazara getirdiği cihaz yelpazesini genişletti. Her iki cihaz da Çin’deki sürümleriyle aynı teknik özelliklerle karşımıza çıkıyor. Fakat gerçekleştirilen bu lansman ile birlikte ürünlerin Avrupa’da tüketicilerle buluşması için kapı aralanıyor.

Honor MagicPad 2 özellikleri

Boyutlar ve ağırlık: 274,5 x 180,5 x 5,8 mm / 555 gram

274,5 x 180,5 x 5,8 mm / 555 gram Ekran: 12,3 inç OLED, 3.000 x 1.920 piksel çözünürlük (290 ppi), maksimum yenileme hızı 144 Hz (4 seviyeye ayarlanabilir: 60, 90, 120 veya 144 Hz), 1.600 nit’e kadar parlaklık, yüzde 92 ekran-gövde oranı, Honor Oasis göz koruma teknolojisi, 4.320 Hz PWM karartma

12,3 inç OLED, 3.000 x 1.920 piksel çözünürlük (290 ppi), maksimum yenileme hızı 144 Hz (4 seviyeye ayarlanabilir: 60, 90, 120 veya 144 Hz), 1.600 nit’e kadar parlaklık, yüzde 92 ekran-gövde oranı, Honor Oasis göz koruma teknolojisi, 4.320 Hz PWM karartma İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM

8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Ön kamera: 9 MP selfie kamerası

9 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj destekli 10.050 mAh pil

66 watt hızlı şarj destekli 10.050 mAh pil Ses: Uzamsal sesli 8 hoparlör

Uzamsal sesli 8 hoparlör Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1, kullanıcı arayüzü

12,3 inç OLED ekrana sahip olan Honor tableti144 Hz yenileme hızına sahip. Gelişmiş bir görüntüleme deneyimi ortaya koyan cihaz video izleme ve oyun oynama gibi konularda üst düzey bir performans vaat ediyor. Cihaz uzamsal ses sunmak için sekiz hoparlör desteğiyle olağanüstü bir deneyim sunuyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 çipini kalbinde taşıyan Honor MagicPad 2 cihazı 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB dahili depolama alanıyla geliyor. Şirket bu tabletin Google Play Store’daki herhangi bir uygulamayı ya da oyunu çalıştırabilecek kadar güçlü bir donanıma da sahip olduğunu öne sürüyor.

Yalnızca 5,8 mm kalınlığa sahip olan cihaz, zarif tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 66 watt hızlı şarjlı 10.050 mAh pil kapasitesine sahip olan model aynı zamanda Magic Bluetooth Keyboard ve Magic Pencil 3 ile uyumlu çalışarak üretkenlik odaklı bir deneyime de göz kırpıyor. Tabletin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan MagicOS 8.0.1 arayüzüyle çalıştığını da ekleyelim.

Honor MagicPad 2’nin Avrupa fiyatı açıklandı

Honor’un performans canavarı yeni tablet modeli mavi ve siyah renk seçenekleri ile global pazara geliyor. Üst düzey özelliklere sahip olan tablet 599 Euro karşılığında tüketiciler tarafından elde edilebilecek.