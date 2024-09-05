En ince katlanabilir telefon: Honor Magic V3 global arenaya çıktı

Honor Magic V3 global versiyonu ile nihayet karşımıza çıktı. İlk olarak bu yılın Temmuz ayında Çin pazarında piyasaya sunulan cihaz, dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak IFA 2024 etkinliğinde küresel pazarda boy göstermeye başlıyor. Zarif ve şık görüntüsüyle beğeni toplayan ürün şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Almanya’da gerçekleşen IFA (Internationale Funkausstellung Berlin) etkinliği pek çok teknoloji devini bir araya getirerek heyecan verici sunumlara sahne açtı. Honor da bu fırsattan yararlanarak global arenada büyük bir heyecanla beklenen cihazını tüketicilerin karşısına çıkardı. Telefon uluslararası sürümüyle resmi olarak duyurulurken, aynı zamanda cihazın Avrupa fiyatı da netlik kazandı.

Honor Magic V3 özellikleri

Boyutlar: (Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm

(Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm Ağırlık: 226 gram

226 gram Dahili ekran: 2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran

2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran Harici ekran: 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran

120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil

66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1 kullanıcı arayüzü

Kapalıyken yalnızca 9,2 mm kalınlığa ve 226 gram ağırlığa sahip olan cihaz, IPX8 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılık vaat ediyor, Performans canavarı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini kalbinde taşıyan cihaz 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor.

7,92 inç dahili OLED ekran ve 6,43 inç harici OLED ekran ile karşımıza çıkan Honor Magic V3 modeli her iki ekranda da 120 Hz yenileme hızını destekliyor. 66 watt hızlı şarjlı 5.150 mAh pil kapasitesiyle donatılan model üçlü kamera setiyle sunuluyor. Optik görüntü sabitlemeli (OIS) 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve yine OIS özellikli 3x optik yakınlaştırma destekli 50 MP periskop lens sunuluyor. Öte yandan harici ve dahili ekranda birer tane 20 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

Honor Magic V3 global fiyatı belli oldu

Honor’un amiral gemisi katlanabilir telefonu önümüzdeki ay Avrupa pazarında satışa sunulacak. Siyah, yeşil ve kahverengi olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelecek model 1.999 Euro fiyat etiketi ile raflarda boy gösterecek.