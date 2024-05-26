Xiaomi çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden Redmi yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Çin pazarında Redmi Note 13 serisi modellerini piyasaya süren şirket, performans canavarı cihazları daha sonrasında küresel pazara da taşıdı. Şirket için tatmin edici satış rakamlarına ulaşan ve kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanan modeller, çok yakında yerini halefi olan Note 14 ailesine devredecek.

Heyecanla beklenen Redmi Note 14 Pro cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı. Lansmandan önce birçok merak edilen ayrıntısı sızdırılan cihazla alakalı artık neredeyse hiçbir sürpriz kalmadı. Yüksek performansıyla rakiplerinin önüne geçmeyi hedefleyen model, serinin en güçlü seçeneği olarak gelişmiş bir donanımla karşımıza çıkacak. İşte detaylar…

Redmi Note 14 Pro özellikleri sızdırıldı! Cihazdan neler bekleniyor?

Digital Chat Station’ın iddialarına göre Redmi Note 14 Pro modeli kamera tarafından oldukça önemli bazı iyileştirmelerle karşımıza çıkacak. Rafine bir tasarımla gelecek model, güçlü donanımıyla performans ve verimlilikten ödün vermeyecek.

Redmi Note 14 Pro modelinin teknik özellikleri beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Şirket serinin bir önceki modeli olan Redmi Note 13 Pro’da Snapdragon 7s Gen 2 çipini tercih etmişti. İddialara göre merakla beklenen yeni modelde daha gelişmiş bir yapıya sahip olan Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti yer alacak.

Görüntüleme deneyimi konusunda da iddialı bir yapıya sahip olacak Redmi Note 14 Pro’da 1,5K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yüksek akıcılıkta yenileme hızı sunan AMOLED ekran bulunacak. Şimdilik ne yazık ki cihazın ekran boyutu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat Note 13 Pro’da 6,67 inçlik bir ekran kullanıldığı düşünülürse, muhtemelen yeni modelde ekran boyutu korunacak.

Redmi Note 14 Pro özellikleri arasında bir diğer dikkat çekici unsur ise cihazın pil ömrü oldu. Kullanıcı dostu bir batarya deneyimi vaat edecek model 5.000 mAh pil kapasitesi taşıyacak. Bu sayede kullanıcıların kesintisiz bir mobil deneyimden yararlanabileceği ifade ediliyor.

Cihazla ilgili neredeyse tüm detaylar lansman öncesi ortaya çıkarken, ürünün çıkış tarihi ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Şimdilik şirket konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunmasa da şirketin Note 13 serisinde uyguladığı takvimi sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu bağlamda Redmi Note 14 Pro’nun çıkış tarihi için sonbahar aylarına işaret ediliyor.

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