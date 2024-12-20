POCO X7 serisinin özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi sızdırıldı

POCO X7 serisi için geri sayım başlarken, cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar ortaya çıktı.

POCO X7 ve X7 Pro'nun çıkış tarihi, teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu.

Merakla beklenen cihazların Ocak ayında gerçekleştirilecek bir lansmanda duyurulacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi çok yakında POCO çatısı altında iki yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bütçe dostu ve yüksek performanslı bu yeni seçenekler, paranızın tam karşılığını vermeye odaklanan gelişmiş bir donanıma ev sahipliği yapacak. Merakla beklenen POCO X7 serisi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar ortaya çıktı.

POCO X7 ve X7 Pro hakkında akıllarda soru işareti oluşturan tüm detaylar netlik kazandı. Söylentilere göre serinin standart modeli olan X7, Redmi Note 14 Pro‘nun yeniden markalanmış bir versiyonu olarak duyurulacak. Öte yandan X7 Pro ise büyük ölçüde Redmi Turbo 4 modelinden ilham alacak.

POCO X7 serisi Ocak 2025’te duyurulacak

Üst düzey özelliklere sahip olacak yeni POCO modelleri için geri sayım başlamış durumda. Çok yakında gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğinde duyurulması beklenen modeller ile ilgili önemli bir sızıntı geldi. Cihazların ilk olarak Hindistan pazarında raflara geleceği ortaya çıktı.

Sudhanshu Ambhore tarafından aktarılan bilgilere göre POCO X7 serisi akıllı telefon ailesi Ocak ayında piyasaya çıkacak. Öncelikle Hindistan’da raflarda boy gösterecek modellerin diğer ülkelere ne zaman geleceği ise şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat uluslararası pazar ile ilgili de önümüzdeki günlerde bir açıklama ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

POCO X7 ve X7 Pro teknik özellikleri

Serinin standart seçeneği olan POCO X7’de Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç AMOLED ekran bulunacak. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapacak cihaz, 45W hızlı şarj desteğiyle sunulacak.

POCO X7 Pro modeli ise sarı, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak model, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle sunulacak. Son olarak cihazın 20 MP kalitesinde bir selfie kamerası taşıyacağı ifade ediliyor.

Ayrıca iddialara göre POCO X7 Pro, Iron Man temalı özel bir versiyonla da karşımıza çıkacak. Şimdilik bu alternatif sürümle alakalı pek fazla ayrıntı bulunmuyor. Muhtemelen bununla ilgili detayları lansmana kadar öğrenmemiz mümkün olmayacak. Fakat yine de Marvel dünyasını temsil eden bu önemli karakteri içeren özel sürüm, şimdiden büyük bir beklenti yaratmış durumda.