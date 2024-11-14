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    Fiyat-performans kralı olmaya aday: Redmi Turbo 4 çıkış tarihi belli oldu

    Fiyat-performans segmentinde öne çıkacak Redmi Turbo 4'ün çıkış tarihi belli oldu. İddialara göre cihaz beklenenden daha erken karşımıza çıkacak.
    Redmi Turbo 4
    Görsel: Redmi
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yıl sonuna kadar birkaç büyük lansman ile meşgul olacağı biliniyor. Ekim ayının sonunda şirket, uzun bir süredir merakla beklenen Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini piyasaya sürdü. Şimdi ise marka, Redmi K80 ve Redmi K80 Pro modellerinin resmi duyurusunu Kasım ayında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

    Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, Redmi K80 serisi akıllı telefon ailesinin piyasaya duyurulmasından kısa bir süre sonra, bir başka beklenen cihazını daha karşımıza çıkarmayı planlıyor. Fiyat-performans deneyimine odaklanacak ve gelişmiş özellikleriyle kendi segmentinde öne çıkacak Redmi Turbo 4 modelinin çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte Xiaomi’nin heyecanla beklenen cihazıyla alakalı gelen son ayrıntılar…

    Redmi Turbo 4 çıkış tarihi için Aralık ayına işaret ediliyor

    Xiaomi cihazlarla alakalı yaptığı güvenilir tahminlerle şimdiye kadar adından sıkça söz ettirmeyi başaran Smart Pikachu’nun son iddialarına göre Redmi Turbo 4 modeli Aralık ayında 1.5K çözünürlüklü gelişmiş ekranı ile piyasaya çıkacak.

    Bilindiği üzere Redmi markası altında piyasaya çıkan “Turbo” serisinin ilk modeli Redmi Turbo 3, bu yılın Nisan ayında piyasaya sunulmuştu. Şirketin her yıl bu seriye iki akıllı telefon cihazı ekleyeceği öne sürülürken, sıradaki modelin ise çok gecikmeden geleceğine işaret ediliyor.

    Redmi Turbo 4
    Görsel: Redmi

    Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan raporlar, Redmi Turbo 4’ün “2412DRT0AC” koduna sahip olduğunu ve sonunda yer alan “C” harfinin Çin versiyonu olduğunu gösterdiğini bizlere vurguluyordu. Cihazın global sürümünün ise “2412DPC0AG” olarak tanımlanan POCO F7 adı altında piyasaya çıkacağı, son olarak Hindistan versiyonunun “2412DPC0AI” koduyla geliştirildiği belirtiliyordu.

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    Redmi Turbo 4’ten neler bekleniyor?

    Redmi Turbo 4’ün teknik özellikleri hakkında şimdilik ne yazık ki pek fazla detay bilinmiyor. Cihazın 1.5K çözünürlük kalitesine sahip bir ekranla geleceği, aynı zamanda plastik bir çerçeveye de sahip olacağı öne sürülüyor. Bu cihaz aslında yeniden adlandırılmış bir model olacağı için genel anlamda POCO F7 ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

    Merakla beklenen Redmi Turbo 4 modelinde yer alacak işlemci henüz bilinmiyor. Fakat cihazın selefinde Snapdragon 8s Gen 3 kullanıldığı için yeni modelin de Snapdragon 8s Gen 4 ile gelebileceği iddia ediliyor. Son olarak yakın tarihli sızıntılar, telefonun selefinden daha büyük bir pil kapasitesi içereceğine işaret ediyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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