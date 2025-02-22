Performans canavarı Galaxy Tab S10 FE’nin özellikleri Geekbench’te görüldü

Samsung Galaxy Tab S10 FE çok yakında resmi olarak tanıtılacak.

Performans canavarı bir donanıma sahip olacak tabletin bazı özellikleri Geekbench veritabanında görüldü.

Merakla beklenen cihazın Exynos 1580 yonga seti, Android 15 işletim sistemi ve 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı netleşti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un çok yakında piyasaya süreceği Galaxy Tab S10 FE iddialı özellikleri ile bir dizi sertifika ve kıyaslama sonucunda ortaya çıktı. Son olarak Geekbench veritabanında ortaya çıkan cihazın çıkış tarihi ve teknik özellikleriyle ilgili önemli ipuçları geldi.

Görünüşe göre şirket, daha pahalı modeller olan Galaxy Tab S10 Ultra ve Tab S10+’ın çıkışının ardından “Fan Edition” (FE) modelini sunarak, her bütçeye uygun tablet yolunda ilerlemeye devam etmeyi planlıyor. Geekbench veritabanında SM-X626B model numarası yer alıyor ve bu da global bir dağıtıma işaret ediyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE etkileyici performansıyla öne çıkacak

Geekbench’ten elde edilen puanlar cihazın işlem kapasitesini ortaya koyuyor. Yeni tablet modeli tek çekirdekte yaklaşık 1.368, çok çekirdekte ise 3.941 puan toplamayı başardı. Bu performans sonuçlarının Exynos 1480’in bir evrimi niteliğinde olan Exynos 1580 yonga setinden kaynaklandığı söyleniyor.

Aynı işlemcinin, testlerde benzer sonuçlarla gelecekteki Galaxy A56 5G akıllı telefonunu da donatacağı anlaşılıyor. Exynos 1580 yonga setinin mimarisi, farklı saat hızlarına sahip çekirdeklerin bir kombinasyonundan oluşuyor. Bunlar 2,91 GHz’de ana çekirdek, 2,60 GHz’de üç çekirdek, 1,95 GHz’de dört çekirdek ve bunların yanında Xclipse 540 GPU yer alıyor.

Bluetooth SIG sertifikaları farklı model numaralarıyla Tab S10 FE’nin yalnızca Wi-Fi (SM-X520) ve 5G varyantlarının varlığını doğruluyor. 5G modelleri (SM-X528U, SM-X526B, SM-X526C, SM-X526E ve SM-X526N) hedef pazarlara göre farklılık gösteriyor. Bir diğer model numarası olan SM-X620 de ortaya çıktı. Bu da Tab S10 FE’nin 5G bağlantısıyla donatılmış “Plus” versiyonuna işaret ediyor olabilir.

Hindistan Standartları Bürosu (BIS), cihazın Hindistan pazarında bulunduğunu bildiriyor. Resmi lansman tarihi henüz gizemini korusa da cihazın Galaxy A56 ile aynı zamana denk gelebilecek şekilde 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Galaxy Tab S10 FE neler sunacak?

Geekbench veritabanında Samsung Galaxy Tab S10 FE modelinin bazı dikkat çekici özellikleri de ortaya çıktı. Merakla beklenen cihazın Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 kullanıcı arayüzü ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Belirtilen RAM belleğin 7.25 GB civarında olduğu belirtiliyor. Bu değerin büyük ihtimalle 8 GB olarak pazarlanacağı tahmin ediliyor. Galaxy Tab S10 FE performanstan ödün vermeden dengeli bir cihaz isteyenler için iyi bir alternatif gibi görünüyor.

Exynos 1580 yonga seti, genel kullanıcı deneyimini belirlemede önemli bir rol oynayacak. Çift Wi-Fi ve 5G seçenekleri ise kullanıcı tabanını genişletmeye yardımcı olacak. Üretkenlik ve eğlenceye ilgi duyan kullanıcılar ilgi çekici özelliklerle karşılaşacak.

Son olarak ürünün fiyatının muhtemelen birçok potansiyel alıcı için önemli bir husus olacağını da ekleyelim. Fakat şimdilik cihazın fiyatıyla alakalı pek fazla bilgi bulunmuyor.