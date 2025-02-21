Fiyat-performans tableti: Samsung Galaxy Tab S10 FE yola çıktı

Samsung Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+ hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Merakla beklenen uygun fiyatlı tabletler için geri sayım başladı.

Fiyat-performans deneyimine odaklanacak cihazlar sürpriz bir şekilde Bluetooth SIG veritabanında görüldü.

Samsung Galaxy Tab ailesine çok yakında yeni tablet modelleri dahil olması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda resmi olarak piyasaya sürülecek Galaxy Tab S10 FE modelleri Bluetooth SIG sertifikasyon veritabanında sürpriz bir şekilde görüldü. Bu durum bizlere merakla beklenen lansman etkinliğinin aslında çok da uzakta olmadığını ve önümüzdeki aylarda gerçekleşebileceğini gösteriyor.

The Tech Outlook’un haberine göre söz konusu Android tabletlerin birden fazla model numarası bulunuyor. Bu numaralar SM-X520, SM-X528U, SM-X526B, SM-X526C, SM-X526E ve SM-X526N olarak veritabanında listeleniyor. Bu çeşitlilik farklı konfigürasyonları akla getiriyor.

Bluetooth SIG sertifikasına göre “SM-X520” yalnızca WiFi destekli bir versiyon olarak nitelendiriliyor. Diğerleri ise 5G ağını da destekliyor. Sertifikasyon kuruluşu ne yazık ki yeni tabletlerle ilgili pek fazla teknik detay vermiyor. Cihazlarla alakalı gizem maalesef büyük ölçüde devam ediyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ yakında çıkacak

Samsung’un temel modelin yanı sıra bir de “Plus” versiyonunu hazırladığı söyleniyor. Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ adlı her iki tabletin de Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 1580 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Ortaya çıkan raporlar, merakla beklenen yeni tablet modellerinin yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesinin mümkün olabileceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında piyasaya sürülen önceki seri Galaxy Tab S10’u hatırlatmakta fayda var. Türkiye’de de satışa çıkan bu seride, her ikisi de dünya çapında satışa sunulan Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra adlı iki model yer alıyordu.

Android tablet pazarı için fiyat-performans deneyimine odaklanacak yepyeni bir seçenek olarak gelecek Galaxy Tab S10 FE’nin tam özellikleri zaman geçtikçe netleşecek. Şimdilik cihazların teknik özellikleri hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Güney Koreli şirket, kullanıcılara cazip seçenekler sunarak sektördeki konumunu güçlendirmeye kararlı görünüyor.

Birçok modelde 5G’nin bulunması şirkete büyük bir rekabet avantajı sağlıyor. Doğrudan Samsung tarafından geliştirilen Exynos çip, akıcı ve duyarlı bir kullanıcı deneyimi vadediyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE hakkında tüm detayları öğrenmek için resmi açıklamaları beklememiz gerekecek. Önümüzdeki haftalarda cihazla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkması bekleniyor.