Elon Musk’tan OpenAI için 97 milyar dolar teklif: Sam Altman’dan cevap gecikmedi

Elon Musk, yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'yi satın almak için 97 milyar dolarlık teklifte bulundu.

Musk'ın bu teklifine karşı OpenAI CEO'su Sam Altman'dan cevap gecikmedi.

Sam Altman, Elon Musk'ın teklifini reddederek alaylı bir şekilde "ama isterseniz Twitter'ı satın alırız" açıklamasında bulundu.

Elon Musk cesur bir meydan okumaya imza atarak ChatGPT’nin yaratıcısı yapay zeka araştırma şirketi OpenAI için bir satın alma teklifinde bulundu. Musk’ın diğer yatırımcılarla birlikte sunduğu teklifin tutarı 97,4 milyar dolar olarak açıklandı. Bu önemli miktardaki meblağ, OpenAI’yi kontrol eden kar amacı gütmeyen şirketin satın alınması için ayrıldı.

BBC’nin haberine göre OpenAI CEO’su Sam Altman’ın Musk’ın teklifine cevabı hızlı ve alaycı oldu. Altman, Musk’ın sahibi olduğu X platformunda yaptığı paylaşımda teklifi reddederek, bunun yerine Twitter’ı çok daha düşük bir bedel karşılığında satın almayı önerdi.

“Hayır, teşekkürler ama isterseniz Twitter’ı 9,74 milyar dolara satın alırız” diyen Sam Altman’a karşı Musk’ın tepkisi hemen geldi. X’in sahibi olan milyarder iş insanı, Sam Altman’ı “dolandırıcı” olarak niteledi.

Elon Musk-Sam Altman geriliminin kökeni

Aslında bu hikayenin kökleri çok derinlere yatıyor. 2015 yılında OpenAI’nin kurucu ortakları arasında yer alan Musk, projenin doğasına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle projeden ayrılmıştı. OpenAI başlangıçta kar amacı gütmeyen bir kuruluştu. Daha sonra CEO Sam Altman, fon toplamak amacıyla kar amacı güden bir yan kuruluş kurdu. Altman’ın amacının, şirketin tamamını ticari bir varlığa dönüştürmek olduğu anlaşılıyor.

Elon Musk daha önce OpenAI’yi orijinal misyonuna ihanet etmekle suçlayarak dava açmıştı. Milyarder iş insanı, şirketin yapay zekayı insanlığın yararına geliştirmekten önce kar elde etmeyi düşüneceğini söyledi. Bu iddia edilen sapmanın kanıtı olarak OpenAI ile Microsoft arasında 13 milyar dolarlık yatırım vaadiyle yürütülen yakın işbirliği gösteriliyor.

2023 yılında xAI’nin yaratılmasıyla işler daha da karmaşık hale geldi. Musk’ın yeni yapay zeka girişimi, “evrenin gerçek doğasını anlamak” gibi iddialı bir hedef ilan ediyor. xAI’nin doğuşu, iki girişimci arasındaki rekabetin kızışmasına işaret ediyor.