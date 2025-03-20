Samsung Galaxy A56 ve A36’nın Türkiye fiyatları duyuruldu

Galaxy A56 ve Galaxy A36'nın Türkiye fiyatları netleşti.

Samsung'un yeni orta seviye telefonları ülkemizde resmen satışa sunuldu.

Galaxy A36 modeli 19 bin 499 TL'den satışa çıkarken, Galaxy A56 ise 24 bin 499 TL karşılığında satılıyor.

Samsung geçtiğimiz haftalarda yeni orta seviye akıllı telefonları ile karşımıza çıktı. Galaxy A36 ve Galaxy A56 modelleri nihayet Türkiye pazarında satışa sunuldu. Merakla beklenen cihazlar, fiyat-performans odaklı yapısıyla kısa sürede adeta ilgi odağı haline geldi.

Şimdilik şirket yeni orta seviye telefonlarından yalnızca Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerini Türkiye pazarına getirdi. Aynı gün tanıtılan Galaxy A26 için ise henüz şirketten bir açıklama gelmedi. Fakat ilerleyen günlerde bu modelin de ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.

Galaxy A56 ve Galaxy A36’nın Türkiye fiyatları ne kadar?

Samsung’un yeni fiyat-performans telefonları şu anda Vatan Bilgisayar üzerinden ülkemize giriş yapmış durumda. Her iki modeli de sipariş etmek mümkün.

Galaxy A36 modeli 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı ile 19 bin 499 TL karşılığında satılıyor. Cihaz uygun fiyata yüksek bir performans sağlamaya odaklanıyor.

Samsung Galaxy A56 ise Türkiye pazarında 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile satılıyor. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı 24 bin 499 TL olarak duyuruldu.

Samsung Galaxy A36 5G özellikleri

Ekran: 6,7 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus Plus koruması

6,7 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus Plus koruması İşlemci: Qualcomm SM6475 (Snapdragon 6 Gen 3)

Qualcomm SM6475 (Snapdragon 6 Gen 3) RAM kapasitesi: 6/8 GB RAM

6/8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128/256 GB dahili depolama

128/256 GB dahili depolama Arka kamera: OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 MP makro lens

OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 MP makro lens Selfie kamerası: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Batarya kapasitesi: 45W Super Fast Charge 2.0 destekli 5.000 mAh pil

45W Super Fast Charge 2.0 destekli 5.000 mAh pil Boyutlar: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm

162,9 x 78,2 x 7,4 mm Ağırlık: 195 gram

195 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy A56 5G özellikleri