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    Orta seviye Google Pixel 9a için Android 16 Beta müjdesi

    Google'ın orta seviye akıllı telefon modeli Pixel 9a nihayet Android 16 Beta güncellemelerini desteklemeye başladı.
    Google Pixel 9a
    • Google'dan Pixel 9a kullanıcıları için sürpriz haber geldi.
    • Markanın orta seviye telefonu, Android 16 Beta güncellemelerini artık desteklemeye başladı.
    • Yeni işletim sistemi güncellemesini herkesten önce deneyimlemek için siz de test programına katılabilirsiniz.

    Geçen ay Google tarafından resmi olarak tanıtılan Pixel 9a, nihayet Android 16 Beta güncellemelerini desteklemeye başladı. Şirketin orta seviye akıllı telefon modeli artık Google’ın işletim sistemi test programının bir parçası oldu.

    Siz de test programına kayıt olmak için Android Beta Devices internet sitesini ziyaret edip, telefonunuzda aynı Google hesabında oturum açmalısınız. Daha sonra Android 16 Beta seçeneğini seçerek önizleme güncellemesini alabilirsiniz.

    Test programına kayıt işlemini tamamladıktan sonra, yeni aygıt yazılımını manuel olarak kontrol etmek için şu yolu kullanarak telefonunuza geri dönebilirsiniz: “Ayarlar > Sistem güncellemeleri > Yazılım“.

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    Güncelleme 3,3 GB’lık dosya boyutuna sahip

    9to5Google tarafından paylaşılan bilgilere göre tam kurulum paketinin boyutu yaklaşık 3,3 GB olarak karşımıza çkıyor. Beta 1’den Beta 3’e kadar olan sürümlerin olmaması nedeniyle büyük bir sorun haline geldi. Bu da o zamana kadarki tüm yeni özelliklerin dördüncü test sürümünün aynı güncellemesinde yer almasını gerektiriyor.

    Google Pixel 9a

    Güncellemeyi yapmadan önce ilgili dosya ve verilerinizi yedeklemenizde fayda var. Bunun nedeni, deneysel sürümün hala bazı hatalar içerebilmesi ve daha sonra Android 15’e geri dönmek isterseniz temiz bir geri yükleme yapmanız gerekebilmesi olarak belirtiliyor.

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    Google Pixel 9a teknik özellikleri

    • Boyutlar: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm
    • Ekran: 6,3 inç, pOLED, HDR, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit (HBM) ve 2700 nit tepe parlaklık
    • İşlemci: Google Tensör G4
    • RAM kapasitesi: 8 GB
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB
    • Arka kamera: 48 MP f/1.7 ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens
    • Ön kamera: 13 MP
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11, NFC ve Bluetooth 5.3
    • Batarya kapasitesi: 23W hızlı şarjlı 5.100 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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