Orta seviye Google Pixel 9a için Android 16 Beta müjdesi

Google'dan Pixel 9a kullanıcıları için sürpriz haber geldi.

Markanın orta seviye telefonu, Android 16 Beta güncellemelerini artık desteklemeye başladı.

Yeni işletim sistemi güncellemesini herkesten önce deneyimlemek için siz de test programına katılabilirsiniz.

Geçen ay Google tarafından resmi olarak tanıtılan Pixel 9a, nihayet Android 16 Beta güncellemelerini desteklemeye başladı. Şirketin orta seviye akıllı telefon modeli artık Google’ın işletim sistemi test programının bir parçası oldu.

Siz de test programına kayıt olmak için Android Beta Devices internet sitesini ziyaret edip, telefonunuzda aynı Google hesabında oturum açmalısınız. Daha sonra Android 16 Beta seçeneğini seçerek önizleme güncellemesini alabilirsiniz.

Test programına kayıt işlemini tamamladıktan sonra, yeni aygıt yazılımını manuel olarak kontrol etmek için şu yolu kullanarak telefonunuza geri dönebilirsiniz: “Ayarlar > Sistem güncellemeleri > Yazılım“.

Güncelleme 3,3 GB’lık dosya boyutuna sahip

9to5Google tarafından paylaşılan bilgilere göre tam kurulum paketinin boyutu yaklaşık 3,3 GB olarak karşımıza çkıyor. Beta 1’den Beta 3’e kadar olan sürümlerin olmaması nedeniyle büyük bir sorun haline geldi. Bu da o zamana kadarki tüm yeni özelliklerin dördüncü test sürümünün aynı güncellemesinde yer almasını gerektiriyor.

Güncellemeyi yapmadan önce ilgili dosya ve verilerinizi yedeklemenizde fayda var. Bunun nedeni, deneysel sürümün hala bazı hatalar içerebilmesi ve daha sonra Android 15’e geri dönmek isterseniz temiz bir geri yükleme yapmanız gerekebilmesi olarak belirtiliyor.

Google Pixel 9a teknik özellikleri