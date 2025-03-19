Google Pixel 9a resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Google'ın yeni orta seviye Pixel 9a modeli piyasaya çıktı.

iPhone 16e ile doğrudan rekabet edecek cihaz, fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime kapı aralıyor.

Tensor G4 yonga setiyle çalışan telefonda 48 MP ana kamera yer alıyor.

Teknoloji devi Google aylardır heyecanla beklenen yeni orta seviye telefon modelini piyasaya sundu. Fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni Google Pixel 9a resmi olarak tanıtıldı. Nispeten bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, güçlü donanımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Google’ın yeni orta seviye canavarı, Apple tarafından geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen iPhone 16e ile doğrudan rekabet edecek. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında 48 MP ana kamera ve Tensor G4 yonga seti gibi unsurlar yer alıyor. İşte Pixel 9a’nın özellikleri, fiyatı ve merak edilen diğer tüm detayları…

Google Pixel 9a özellikleri

Boyutlar: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm

154,7 x 73,3 x 8,9 mm Ekran: 6,3 inç, pOLED, HDR, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit (HBM) ve 2700 nit tepe parlaklık

6,3 inç, pOLED, HDR, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit (HBM) ve 2700 nit tepe parlaklık İşlemci: Google Tensör G4

Google Tensör G4 RAM kapasitesi: 8 GB

8 GB Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Arka kamera: 48 MP f/1.7 ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens

48 MP f/1.7 ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 13 MP

13 MP Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11, NFC ve Bluetooth 5.3

5G, Wi-Fi 802.11, NFC ve Bluetooth 5.3 Batarya kapasitesi: 23W hızlı şarjlı 5.100 mAh pil

23W hızlı şarjlı 5.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 15

Serideki kardeşlerine oldukça benzeyen bir tasarıma sahip olan Pixel 9a, polikarbonat arka yüzünde ünlü Google “G” harfiyle sade bir tasarım sunuyor. Ön tarafta ise iyi dayanıklılık için Corning Gorilla Glass 3’e sahip bir ekran, düz kenarlar ve yanlarda alüminyum yapı yer alıyor.

Yine ekran tarafına baktığımızda Pixel 9a, pOLED teknolojisine sahip 6.3 inçlik bir ekran sunuyor. Bu ekranda maksimum 2424×1080 çözünürlük destekleniyor. Telefon ayrıca uygulamalarınızda genel olarak daha iyi gezinmeniz için 120 Hz yenileme hızı sağlıyor.

GSMArena’nın haberine göre Google Pixel 9a modelinde Titan M2 güvenlik yardımcı işlemcisine sahip bir Google Tensor G4 çipi yer alıyor. Cihaz standart olarak 8 GB RAM kapasitesiyle çalışıyor. Aynı zamanda telefonda 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise kamera tarafı oluyor. Pixel 7a ve 8a’nın 64 MP’lik kamerasının yerini 4K ve 60 FPS’ye kadar kayıt imkanı sağlayan Quad PD Dual Pixel AF ve OIS destekli 48 MP f1.7 kamera alıyor. Ultra geniş açıda ise ön taraftakiyle aynı olan 13 MP’lik bir kamera bulunuyor.

Son olarak Google Pixel 9a, 5.100 mAh batarya ile geliyor. Model 23W kablolu şarj desteğiyle çalışıyor. Ayrıca cihazda Qi kablosuz şarj desteği de mevcut.

Google Pixel 9a fiyatı

Google’ın yeni orta seviye akıllı telefonu Nisan ayında 499 dolar karşılığında satışa çıkacak. Şimdilik cihazın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Fakat geçtiğimiz aylarda Vodafone, Google ile gerçekleştirdiği stratejik anlaşmayla beraber Pixel serisi telefonları ülkemizde raflara getireceğini doğrulamıştı. Pixel 9a’nın da bu bağlamda ilerleyen dönemde Türkiye’de satışa çıkabileceği tahmin ediliyor.