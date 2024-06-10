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    Orta seviye canavarı Honor 200 ve 200 Pro’nun Avrupa fiyatları sızdırıldı

    Yakın zaman önce Çin'de tanıtılan Honor 200 ve 200 Pro modellerinin merak edilen Avrupa fiyatları ortaya çıktı.
    Honor 200 serisi
    Görsel: Honor

    Honor 200 serisi çok yakında küresel pazarda boy göstermeye başlayacak. İlk olarak geçtiğimiz ay Çin pazarında duyurulan Honor 200 ve 200 Pro modellerinin global sürümleri için geri sayım başlarken, heyecanla beklenen modellerin Avrupa fiyatları gün yüzüne çıktı.

    Honor 200 serisinin Avrupa fiyatları ile ilgili beklenen haber nihayet geldi. Cihazın Avrupa’da hangi fiyatlardan alıcılara hitap edeceği ortaya çıktı. Elbette ki bu detaylar şimdilik şirket tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Ancak güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, olası fiyatlar hakkında tüketicilere ilk ipuçlarını sağlamış oldu.

    Honor 200 serisi global fiyatları ortaya çıktı

    Honor’un performans canavarı akıllı telefon modelleri çok yakında küresel pazarda boy göstermeye başlayacak. İddialara göre heyecan uyandıran bu cihazlar 12 Haziran Çarşamba günü Fransa’nın başkenti Paris kentinde gerçekleştirilecek olan bir lansman etkinliğinde duyurulacak.

    Sudhanshu Ambhore tarafından paylaşılan bilgilere göre Honor’un yeni üst düzey telefonları 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile karşımıza çıkacak. Honor 200 serisi fiyatları ile ilgili de bilgi veren kaynak, serinin standart modelinin 600 ila 650 Euro arası bir fiyata sahip olacağına işaret ediyor. Honor 200 Pro’nun fiyatı ise 750 ila 800 Euro arasında olacak. Bununla birlikte şirketin Avrupa’da lansman döneminde 99 Euro’luk kablosuz kulaklık cihazını da hediye edeceği dile getirildi.

    Honor 200 serisi
    Görsel: Honor

    Honor 200 özellikleri

    • İşlemci: 6,7 inç LTPO OLED ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
    • RAM kapasitesi: 16 GB’a kadar RAM
    • Dahili depolama alanı: 512 GB’a kadar depolama alanı
    • Selfie kamerası: 50 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2x optik yakınlaştırma destekli 50 MP Sony IMX856 telefoto sensör
    • Bağlantı: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS
    • Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarjlı 5.200 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagigOS kullanıcı arayüzü

    Honor 200 Pro özellikleri

    • İşlemci: 6,7 inç LTPO OLED ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
    • RAM kapasitesi: 16 GB’a kadar RAM
    • Dahili depolama alanı: 1 TB’a kadar depolama alanı
    • Selfie kamerası: 50 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP H9000 ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 2,5x optik yakınlaştırma destekli 50 MP Sony IMX856 telefoto sensör
    • Bağlantı: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS
    • Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarjlı 5.200 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagigOS kullanıcı arayüzü

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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