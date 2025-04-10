OPPO Watch X2 Mini, 18 ayar altın seçeneğiyle piyasaya çıktı

OPPO'nun kompakt tasarımlı yeni akıllı saati tanıtıldı.

Watch X2 Mini adlı model, 7 güne kadar pil ömrü desteğiyle duyuruldu.

Siyah-beyaz renk seçeneklerine sahip olan ürün, aynı zamanda 18 ayar altın kaplamalı özel bir versiyon da içeriyor.

Yeni ürünleriyle karşımıza çıkan OPPO dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre önce amiral gemisi akıllı telefon modeli Find X8 Ultra’yı duyuran marka, aynı zamanda yeni bir saat modeli de tanıttı.

Bilekte göze batmayan, fakat birinci sınıf bir görünüm tercih edenler için minimalist ve zarif bir tasarıma sahip OPPO Watch X2 Mini resmen piyasaya çıktı. İşlevsel bir deneyime ev sahipliği yapan giyilebilir teknoloji ürünü, ultra lüks arayanlar için 18 ayar altın seçeneğiyle duyuruldu.

OPPO Watch X2 Mini özellikleri

43 mm kasa çapına sahip olan Watch X2 Mini akıllı saat modeli 466×466 piksel çözünürlüğe sahip 1.5 inç ekran sunuyor. Batarya performansı konusunda güçlü bir deneyim sunan ürün 7 güne kadar pil ömrünü destekliyor.

Markanın diğer son modellerinde olduğu gibi Watch X2 Mini de pilinin daha uzun süre dayanması için düşük güç tüketimli BES2800BP çipiyle desteklenen Qualcomm’un yüksek performanslı Snapdragon W5 Gen 1 çipini kalbinde taşıyor.

OPPO Watch X2 Mini’nin bir diğer dikkat çeken özelliği ise 18 ayar altın kaplamalı altın versiyonu oluyor. Bu seçenek ultra lüks ve premium bir hissiyat arayanlar için öne çıkıyor.

Ancak OPPO saatin boyutunu küçültmek için bazı tavizler vermiş gibi görünüyor. Zira Watch X2 Mini’de EKG okuma desteği bulunmuyor. Fakat yine de cihaz koşu ve yürüyüşleri izlemek için entegre GPS özelliği sunuyor.

OPPO Watch X2 Mini fiyatı

Yeni OPPO Watch X2 Mini, siyah-beyaz versiyonu için Çin’de 1.799 CNY (yaklaşık 9 bin TL) başlangıç ​​fiyatıyla, altın kaplamalı altın versiyonu içinse 2.099 CNY (yaklaşık 11 bin TL) fiyatla satışa sunuldu. Cihazın global pazara ve Türkiye’ye ne zaman geleceği ise şimdilik paylaşılmadı.