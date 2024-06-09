OPPO Find X8 Ultra fotoğrafçılık yetenekleriyle farkını gösterecek

OPPO’nun yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli için çalışmalar devam ediyor. Heyecanla beklenen OPPO Find X8 Ultra ile ilgili her geçen gün yeni söylentiler ortaya çıkıyor. Cihazla alakalı gelen son raporlar, merak uyandıran ürünün mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir yapıya sahip olacağına işaret ediyor.

Kamera yetenekleri ile adından sıkça söz ettirmeye aday görünen yeni OPPO telefonu, yalnızca performans canavarı üst seviye bir telefon olmakla kalmayacak; mobil fotoğrafçıları da kucaklayarak her görevi başarıyla yerine getirmeye odaklanacak. İşte ortaya çıkan yeni ayrıntılar…

OPPO Find X8 Ultra kamera özellikleri ile öne çıkacak

OPPO’nun yeni yüksek performanslı akıllı telefonu, selefi Find X7 Ultra‘ya göre oldukça önemli iyileştirmeler alacak. Önceki modelde karşımıza çıkan Sony IMX585 periskop kameradan vazgeçen şirket, bunu daha başarılı bir sensörle değiştirdi. Cihazda Sony IMX882 periskop lens teknolojisinin yer alacağı aktarıldı.

Digital Chat Station’ın iddialarına göre merakla beklenen cihazda yer alacak periskop kamera 50 MP kalitesinde olacak. 1/1,95″ büyük sensörle karşımıza çıkacak olan kamerada olağanüstü görüntü kalitesi ve etkileyici bir yakınlaştırma desteği sağlanacak. Düşük ışık koşulları altında bile son derece başarılı kareler ortaya koyacak cihaz, mobil fotoğrafçıların neredeyse tüm beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.

OPPO Find X8 Ultra ile ilgili bir diğer dikkat çekici detay ise cihazın dört adet 50 MP kamera ile karşımıza çıkması olacak. Bu sayede kusursuz bir fotoğrafçılık performansı ortaya koymayı amaçlayan şirket, Find X7 Ultra’da yer aldığı gibi yine çift periskop telefoto lens kurulumunu benimseyecek.

Yılın en iyi telefonları arasında rekabet etme potansiyeline sahip olan yeni OPPO modeli yalnızca fotoğrafçılık özellikleriyle değil, diğer donanım ayrıntılarıyla da kullanıcıları memnun edecek. Find X serisinde üst düzey bir kaliteye odaklanan şirket, serinin yeni modelinde de bu yaklaşımını sürdürecek. Performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapacak modelde Qualcomm tarafından geliştirilen ve henüz resmi olarak tanıtılmayan Snapdragon 8 Gen 4 çipi bulunacak.

Amiral gemisi OPPO Find X8 Ultra’nın çıkış tarihi için bir süre daha beklememiz gerekecek. Serinin standart modelinin bu yılın Ekim ayında tanıtılacağı biliniyor. “Ultra” seçeneği ise 2025 yılının başlarında karşımıza çıkacak.

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