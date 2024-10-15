OPPO Find X8 Pro’nun iPhone 16 benzeri kamera düğmesi Quick Capture tanıtıldı

Çok yakında resmi olarak piyasaya duyurulması beklenen OPPO Find X8 Pro için heyecan dolu geri sayım başladı. İlgi çekici yeni özellikleri ile konuşulmaya devam eden cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Uydu bağlantısı desteğiyle Geekbench’te etkileyici bir başarı kaydeden, ilk testlerde iPhone 16 Pro’yu geride bırakmayı başaran ve şık tasarımı sızdırılan cihaz son olarak mobil fotoğrafçılar için işlevsel yeniliğiyle karşımıza çıktı.

Merakla beklenen yeni OPPO telefonu, Apple tarafından duyurulan ve iPhone 16 serisi ile birlikte hayatımıza giren Kamera Denetimi özelliğine benzer bir işlevle gelecek. OPPO Find X8 Pro modelinde yer alacak Quick Capture düğmesinin nasıl çalıştığını gösteren bir video yayınlandı. Cihazın suya batırılması gibi zor koşullarda bile nasıl pratik bir şekilde fotoğraf ve video çekebildiği gösterildi.

OPPO Find X8 Pro’nun Quick Capture düğmesi nasıl çalışacak?

OPPO ürün müdürü Zhou Yibao, Çinli sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden paylaştığı videoda Find X8 Pro modelinin Quick Capture özelliğini dikkat çekici bir video ile gösterdi. Test sırasında cihaz su altı kullanımını simüle etmek için akrilik bir kutuya bırakıldı.

Bilindiği üzere akıllı telefonların dokunmatik ekranları suya girdiğinde çalışmayı durduruyor. Fakat Find X8 Pro’da yer alacak Quick Capture düğmesi bu sınırlamayı aşarak kullanıcıların sorunsuz bir şekilde fotoğraf ve video çekmesine olanak tanıyor. Dikkat çekici test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Zhou Yibao tarafından resmi olarak tanıtılan Quick Capture’ın kapasitif bir sensör aracılığıyla çalıştığı ifade edildi. Düğmeye iki kez basıldığında kamera uygulamasına hızlı bir şekilde erişmenizi sağlarken, uzun basıldığında ise hemen fotoğraf çekme yeteneğine sahip. Ayrıca bu düğme, yalnızca soldan sağa kaydırarak görüntü yakınlaştırmasını ayarlamak için sezgisel hareketleri de destekliyor.

OPPO Find X8 Pro modelinin öne çıkan özelliklerinden biri olacak Quick Capture düğmesi, cihaz ıslakken dokunmatik ekranı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu sayede mobil fotoğrafçılar için pratik bir deneyime ev sahipliği yapılıyor. Ekstrem koşullarda bile rahatlıkla çalışan bu özellik, cihazın IP68 sertifikasına sahip olması sayesinde her türlü ortamda konforlu biçimde çalışıyor.

iPhone 16 serisi ile hayatımıza dahil olan Kamera Denetimi düğmesi çok yakında OPPO Find X8 Pro’da da yer alacak. Fakat bu özelliği kullanan tek Android telefon üreticisi OPPO olmayacak. Bunun yanı sıra Realme’nin de benzer bir çözümle kullanıcılarına hizmet vereceği biliniyor.

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