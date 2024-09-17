OPPO Find X8 ilk testlerde iPhone 16 Pro’yu geçmeyi başardı

Resmi lansmanı Ekim ayında yapılması planlanan yeni MediaTek Dimensity 9400 yonga seti için beklenti giderek artmaya devam ediyor. Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4 çipinin tanıtılacağı Snapdragon Summet etkinliği ile birlikte Ekim ayı çip dünyasında heyecan verici yeni haberlerle dolu bir ay olacak gibi görünüyor.

Merakla beklenen resmi duyurudan önce OPPO Find X8 cihazının kalbinde yer alacak Dimensity 9400 yonga seti, iPhone 16 Pro modelinde boy gösteren performans canavarı Apple A18 Pro çipine meydan okudu. OPPO’nun yeni telefonu, Geekbench testlerinde elde etmiş olduğu olağanüstü performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. İşte ayrıntılar…

Dimensity 9400, Geekbench’te A18 Pro’yu geçti

Geekbench platformunda gerçekleştirilen testlere göre yakında duyurulması beklenen Dimensity 9400 çipi yeni OPPO Find X8 üzerinde test edildi. Ortaya çıkan sonuçlar ise pek çok kişiyi oldukça şaşırttı. OPPO’nun yeni amiral gemisi telefonu, Apple A18 Pro’nun 8.492’lik çoklu çekirdek puanını geride bırakmayı başararak 8.833’lük bir çoklu çekirdek puanı elde etti. Sonuçlar MediaTek’in yeni çipinin bu kategoride Apple’ın çipinden yaklaşık yüzde 4 daha yüksek puan aldığı anlamına geliyor.

Fakat yine de tek çekirdek puanlarına bakıldığında sonuçlar farklılık gösteriyor. Tek çekirdekte Apple A18 Pro çipi 3.409 puan alırken, Dimensity 9400’e sahip OPPO Find X8 ise 2.889 puan alarak yaklaşık yüzde 17’lik bir farkla iPhone 16 Pro’nun gerisinde kalıyor. Aradaki fark Dimensity 9400’ün etkileyici çok çekirdekli performansına rağmen Apple’ın tek çekirdek gücüyle öne çıktığını gözler önüne seriyor.

Dimensity 9400 yonga seti tek çekirdekli testlerde Apple’ın çipinin hala bir adım gerisinde olsa da selefi Dimensity 9300’e göre önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Bilindiği üzere geçen yılki Dimensity 9300 çipi tek çekirdekte 2.207 ve çok çekirdekte 7.408 puan elde etti. Bu da Dimensity 9400’ün selefine göre tek çekirdekte yaklaşık yüzde 31 daha hızlı ve çok çekirdekte ise yüzde 19 daha iyi olduğunu gösteriyor.

Yine de MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400 çipinin henüz resmi olarak piyasaya duyurulmadığını belirtmekte yarar var. Merakla beklenen performans canavarı yonga setinin lansman sonrası optimize edildikten sonra daha yüksek test sonuçlarına ulaşabileceği düşünülüyor. Yine de şimdilik bu rakamların umut verici olduğunu da ekleyelim.