OPPO Find X8’in kutu tasarımı ortaya çıktı! Canlı görüntüleri sızdırıldı

OPPO yöneticilerinden şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli ile ilgili dikkat çekici yeni bilgiler geldi. Find serisinin ürün müdürü Zhou Yibao, uzun zamandır beklenen Oppo Find X8’in resmi kutu tasarımı ilk kez sosyal medyada paylaşılan görüntüler aracılığıyla ortaya çıkardı.

OPPO’nun merakla beklenen yeni üst düzey akıllı telefonu kısa süre önce Geekbench’te etkileyici performansıyla karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise cihaz, Zhou Yibao’nun paylaştığı resmi kutu tasarımının yanı sıra ayrıca canlı kanlı ortaya çıkan şık tasarımıyla da beğeni topladı. X platformunda paylaşılan sızıntıda, merakla beklenen modelin etkileyici görünümü ve performans canavarı bazı teknik özellikleri doğrulandı. İşte ayrıntılar…

OPPO Find X8, Ekim ayında piyasaya çıkacak

OPPO Find X8 modelinin kutusu, zarif tasarımı ve Çinli şirketin bu modelde izlediği teknolojik yönün açık bir işareti olan vurgulanan “Oppo AI Phone” yazısıyla büyük bir dikkat yarattı. Kutunun ortasında modelin adının altını çizmek için büyük bir “8” ibaresi bulunurken, alt kısımda ise “Oppo | Hasselblad” yazısıyla OPPO’nun köklü kamera şirketiyle olan işbirliğini yineleyerek üst düzey fotoğrafçılık performansını öne çıkarıyor.

Merakla beklenen amiral gemisi telefonu satın alan kullanıcılar, kutunun içinde koruyucu bir kapak, bir veri kablosu ve bir güç adaptörü bulacak. İlginç bir şekilde, diğer akıllı telefon üreticileri bu aksesuarları ayrı olarak satma eğilimindeyken OPPO, birçok tüketicinin ilgisini çekebilecek detaylara dikkat ederek bunları kutuya dahil etmeye karar verdi.

Find serisinin ürün müdürü Zhou Yibao, ürünün üretimi ve bulunabilirliği konusunda büyük heyecan duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Herkesin bu ürünü Ekim ayında satın alabileceğine söz verdim. Ulusal bayram sırasında stok durumunu kontrol etmek için bizzat üretim hattına gittim. Üretim tüm hızıyla devam ediyor ve size bir önizlemesini göstermek için yeni yapılmış Oppo Find X8’i yanımda getirmeye karar verdim.”

OPPO Find X8’in canlı tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı

@ZionsAnvin adlı X kullanıcısı tarafından paylaşılan sızıntıda, OPPO’nun performans canavarı akıllı telefon modeli canlı kanlı tasarımıyla ortaya çıktı. Bununla birlikte cihazın öne çıkan bazı teknik özellikleri de netlik kazandı. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, ince ve düz bir çerçeve tasarımını benimseyerek 6,5 inç BOE OLED ekranla gelecek. Yüksek performansa sahip olacak cihazda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9400 yonga seti sunulacak.

Gelişmiş mobil fotoğrafçılık yeteneklerine sahip olacak OPPO Find X8 modeli 50 MP ana kamerayla gelecek. Cihazın üçlü kamera setinde ayrıca 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip periskop telefoto lens yer alacak. Modülde bulunan telefoto lensin Sony LYT-600 olacağı öne sürülüyor.

iPhone 16 serisinde yer alan Eylem Düğmesi ve Kamera Denetimi özelliklerini de kopyalayarak beraberinde getirecek yeni OPPO modeli 80 watt hızlı şarj ve 50 watt manyetik kablosuz hızlı şarjı destekleyecek. Cihazda 5.700 mAh pil kapasitesi bulunacak. Telefon siyah, beyaz, mavi ve pembe olmak üzere dört renk seçeneği ile raflarda boy gösterecek. Son olarak telefonun 7 mm kalınlık ve yaklaşık 190 gram ağırlığa sahip olacağını da ekleyelim.

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