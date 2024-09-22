OPPO Find X8 Pro yüksek performansı ile Geekbench’te ortaya çıktı

Yüksek performanslı OPPO Find X8 serisi akıllı telefon ailesi çok yakında piyasaya çıkacak. Heyecanla beklenen cihaz Çin pazarında gerçekleştirilecek lansman etkinliği ile tüketicilere sunulacak. Yakın zaman önce serinin standart modeli Find X8 etkileyici performansıyla iPhone 16 Pro modelini geride bırakmıştı. Şimdi ise daha gelişmiş donanıma sahip olan OPPO Find X8 Pro cihazı Geekbench platformunda görüldü.

Uydu bağlantısı desteğine sahip olacak OPPO Find X8 Pro modeli Geekbench veritabanında gelişmiş donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Merakla beklenen performans canavarı cihazın teknik özellikleri belli oldu. İşte cihazla alakalı ortaya çıkan tüm yeni detaylar…

OPPO Find X8 Pro teknik özellikleri belli oldu

Üst düzey özelliklere sahip olan OPPO Find X8 Pro modeli PKC130 model numarasıyla Geekbench veritabanında karşımıza çıktı. Test sonuçları ise şimdiden cihazla alakalı beklentileri yükseltti. OPPO’nun yeni telefonu tek çekirdek testinde 3.010 puan, çok çekirdek testinde ise 8.686 puan aldı.

Geekbench’te yer alan verilere göre OPPO Find X8 Pro, Dimensity 9400 yonga setinden güç alacak. Amiral gemisi bir donanım ortaya koyması beklenen telefon aynı zamanda 16 GB RAM kapasitesine ev sahipliğinde bulunacak. Böylelikle telefon yüksek performansı ile adından sıkça söz ettirecek.

OPPO’nun gelişmiş özelliklere sahip yeni telefonu Google tarafından geliştirilen ve önümüzdeki ay kararlı sürümüyle piyasaya çıkması beklenen Android 15 işletim sistemi ile çalışacak. Kullanıcılar için güncel bir yazılım deneyimi ortaya konacak. Bununla birlikte cihaz şarj konusunda da kullanışlı bir çözüm sunacak. Find X8 Pro’nun 80 watt hızlı şarj desteğiyle geleceği ve aynı zamanda kablosuz manyetik şarj teknolojisine sahip olacağı vurgulanıyor.

Serinin standart modeli olan OPPO Find X8’in 6,5 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Daha gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkacak Find X8 Pro modelinin ise 6,7 ile 6,8 inç arasında değişen daha büyük bir panelle gelmesi bekleniyor.

Öte yandan şirket, Find X serisinin geleneğine uygun olarak mobil fotoğrafçılık yeteneklerine de odaklanmaya devam edecek. Serinin “Pro” modelinin, ikisi periskopik olmak üzere, çok yönlülük ve çekim performansı sunan dört adet 50 MP kamerayla donatılacağı iddia ediliyor.

OPPO önümüzdeki ay heyecan verici etkinliklerle karşımıza çıkacak. 17 Ekim tarihinde şirket ColorOS 15 yazılımını OPPO Geliştirici Konferansı etkinliğinde tanıtacak. Find X8 serisi akıllı telefon ailesi ise 21 Ekim’de gerçekleşecek lansmanda duyurulacak.

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