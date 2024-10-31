Yapay zeka vergisi: ChatGPT Plus için yüzde 20 KDV geliyor

Yapay zeka devi OpenAI tarafından sunulan AI destekli sohbet robotu ChatGPT, bir süredir kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim vaat eden ücretli abonelik planına sahip. ChatGPT Plus adıyla hizmet veren bu sistem, belirli bir ücret karşılığında kullanıcıların en yeni dil modelinden yararlanmalarına ve daha kusursuz bir deneyime odaklanmalarına yardımcı oluyor. Gelen son bilgiler, bu hizmetin çok yakında yeni bir mali düzenleme ile fiyat artışı göstereceğine işaret ediyor.

ChatGPT Plus kullanıcıları artık ücretli abonelik sisteminden yararlanmak için yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) ödemek zorunda kalacak. Yapılan bu değişiklik ile beraber ne yazık ki abonelik ücretlerinde kaçınılmaz bir artış bekleniyor. Fakat bu artışa rağmen kullanıcılara yapay zeka sohbet robotunda yeni bir avantaj sağlanmayacak.

ChatGPT Plus için KDV ücretleri Aralık ayında yansıtılacak

BloombergHT’in haberine göre yapay zeka şirketi OpenAI tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki ChatGPT Plus kullanıcıları Aralık ayından itibaren yüzde 20 KDV ücreti ile karşılaşmaya başlayacağı belirtiliyor. Şirketin bu konuda yaptığı açıklama şu şekilde oldu: “1 Aralık’tan itibaren faturanıza katma değer vergisi ekleyeceğimizi bildirmek istiyoruz.”

Yıl bitmeden uygulanmaya başlanacak KDV tahsili için OpenAI, ChatGPT Plus kullanıcılarına bilgilendirme notları göndermeye başladı. Bu notta şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye’de KDV kaydınız varsa ve geçerli bir vergi kimlik numaranız varsa, lütfen bunu OpenAI hesabınızın vergi durumu ve kimlik bölümüne ekleyin. 1 Aralık tarihine kadar geçerli bir vergi kimlik numarası sağlamazsanız, faturanızdan yüzde 20 oranında KDV tahsil etmemiz gerekecek.”

KDV ile birlikte ChatGPT Plus ücreti ne kadar olacak?

Yüzde 20 KDV tahsili ile birlikte ChatGPT Plus fiyatı artış gösterecek. Şu anda bu hizmet için Türkiye’deki kullanıcılar aylık 685 TL 12 kuruş ödüyor. Fakat 1 Aralık tarihinden itibaren kullanıcılar, Katma Değer Vergisi ile beraber yaklaşık 822 TL 14 kuruş ödemek zorunda kalacak.

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