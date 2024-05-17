OpenAI ve Reddit’ten yapay zeka odaklı iş birliği

ChatGPT’nin sahibi OpenAI ve popüler topluluk platformu Reddit yeni bir iş birliğini duyurdu. Yapılan açıklamada yapay zeka ve veri odaklı bir iş birliği sağlandığı belirtildi.

Söz konusu iş birliği ile ilgili verilen detaylara göre OpenAI şirketi, ChatGPT’ye entegre etmek üzere Reddit verilerini kullanacak. Reddit ise OpenAI’nin yapay zeka modellerini kullanarak platforma yeni özellikler ekleyecek.

Yapay zeka teknolojileri hızla gelişirken, sektörde söz sahibi olmak isteyen şirketler de taraflarını seçmeye ve bu bağlamda yeni iş birliklerini duyurmaya başladı. Son iş birliği haberi ise OpenAI ve Reddit’ten geldi.

OpenAI ve Reddit şirketlerinin ortaklaşa yaptığı açıklamaya göre, her iki şirket yapay zeka ve veri odağında yeni bir anlaşmaya vardı. Buna göre OpenAI Reddit’in verilerinden faydalanırken; Reddit de OpenAI’nin yapay zeka teknolojilerine erişim sağlayabilecek.

İki dev şirket arasında yapılan anlaşmaya göre;

OpenAI, ChatGPT ve yeni ürünlerine gelişmiş Reddit içeriklerini entegre ederek kullanıcıların Reddit topluluklarını keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine yardımcı olacak. Bunun için OpenAI, Reddit’in gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve benzersiz içerik sağlayan Data API’sine erişecek. Bu ise, OpenAI’nin yapay zeka araçlarının, özellikle güncel konulardaki Reddit içeriğini daha iyi anlamasını ve sergilemesini sağlayacak. Reddit, kendi kullanıcılarına ve modlara yapay zeka destekli yeni özellikler sunacak. Bu bağlamda Reddit, OpenAI’nin yapay zeka modelleri platformu üzerine inşa edilecek. OpenAI, Reddit’in reklam ortağı olacak.

OpenAI ile Reddit arasında yapılan iş birliğine dair OpenAI COO’su Brad Lightcap şu açıklamalarda bulundu:

“ChatGPT’yi benzersiz bir şekilde zamanında ve ilgili bilgilerle geliştirmek ve Reddit deneyimini yapay zeka destekli özelliklerle zenginleştirme olanaklarını keşfetmek için Reddit ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz.”

Reddit kurucu ortağı ve CEO’su Steve Huffman ise iş birliğine ilişkin şunları dile getirdi:

“Reddit, her konuda özgün, alakalı ve her zaman güncel olan insan konuşmalarının internetin en büyük açık arşivlerinden biri haline geldi. ChatGPT’ye dahil etmek, bağlantılı bir internete olan inancımızı destekliyor, insanların daha fazlasını veya aradıklarını bulmalarına ve yeni kitlelerin Reddit’te topluluklara erişmesine yardımcı oluyor.”

Kullanıcılar bu anlaşmadan rahatsız

Reddit kullanıcıları başta olmak üzere, birçok kullanıcının bu anlaşmadan rahatsız olduğunu da belirtmek gerekiyor. Öyle ki Reddit kullanıcıları tarafından üretilen içeriklerin OpenAI şirketine satılmış olması ve bu verilerin OpenAI teknolojilerini geliştirmek için kullanılacak olması konusunda birçok şikayet dile getirildi.

Endişe duyulan ve şikayetçi olunan konulardan bir diğeri ise Reddit gibi bir platformun “bilgi kaynağı” olarak kullanılmasının ne kadar doğru olduğu konusu oldu. Özellikle siyasi konular söz konusu olduğunda tartışmalı ve manipülatif içerikleriyle sık sık gündeme gelen Reddit’in bu kapsamda nasıl değerlendirileceği konusu kullanıcıları endişelendirdi.

Bazı kullanıcılar ise bu anlaşmanın oldukça makul bir anlaşma olduğunu belirtti. OpenAI CEO’su olan Sam Altman’ın aynı zamanda Reddit’in en büyük hissedarlarından biri olması (%8,7), bu anlaşmayı makul kılan sebeplerden biri olarak gösterildi.

Google-Reddit iş birliği yeniden gündeme geldi

Son zamanlarda yapılan radikal iş birliklerinden biri de Google ile Reddit arasında olmuştu. Geçtiğimiz Şubat ayında Google, Reddit ile yeni bir iş birliği sağladını duyurmuş ve detayları kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu anlaşmaya göre şirket, Reddit’in Data API’sine erişecek ve bu gerçek zamanlı verileri kullanarak Google Arama ve diğer Google ürünlerini geliştirecekti. Reddit ise bunun karşılığında Google’dan yıllık 60 milyon dolar alacak ve Google’ın Vertex AI’sini kullanarak arama özelliklerini geliştirecekti.

OpenAI ile Reddit arasında yapılan anlaşmanın da benzer koşullara sahip olması, Reddit’in gerçek zamanlı Data API’sinin bu şirketler için ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Ancak Reddit kullanıcılarına ait verilerin üçüncü parti şirketlerin ürünlerini geliştirmek için kullanılacak olması, bu anlaşmaların kullanıcı odaklı olmadığı endişesini yarattı.

Ayrıca söylentilere göre OpenAI’nin Apple ile muhtemel bir iş birliği sağladığını; buna göre Apple’ın Haziran ayında düzenlenecek etkinlikte iOS 18 için ChatGPT entegrasyonunu duyurabileceğini de belirtelim.

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