OpenAI, GPT-4’ten 100 kat daha güçlü bir AI modeli geliştiriyor: Orion

Yapay zeka devi OpenAI, GPT-4’ten çok daha güçlü olacak yeni bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bir OpenAI çalışanına göre “GPT-4’e kıyasla 100 kat daha yetenekli” bir yapıya sahip olacağı vurgulanan AI modelinin, Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ortaya çıkan bu bilgiler, The Verge tarafından konuya yakın bir kaynakla temasa geçilerek elde edildi. Orion olarak adlandırılabilecek yeni LLM, tam anlamıyla hazır hale geldiği zaman doğrudan ChatGPT’de piyasaya sürülmeyecek. Şirket yeni dil modelini halka açık hale getirmeden önce iş ortaklarına sunacak. OpenAI ile anlaşmalı olan şirketler, GPT-4’ün halefi olacak AI modelinden öncelikli olarak yararlanabilecek. İşte detaylar…

The Verge’ün işaret ettiği başka bir bilgi kaynağına göre OpenAI, şirketlerin ürünlerini ve kaynaklarını LLM ile oluşturmaları için Orion’u sağlayacak. OpenAI’nin en büyük yatırımcısı olan teknoloji devi Microsoft, yeni AI modelini ilk piyasaya süren şirketlerden biri olarak öne çıkacak. Kaynak, şirketin LLM’yi Kasım ayı başlarında Azure’a entegre etmek için zaten çalışmalarına devam ettiğini de öne sürüyor.

İlk raporlara göre Microsoft, Orion yapay zeka modelinden yararlanacak ilk firma olarak gösterilse de bu modeli kullanacak diğer öncelikli OpenAI ortaklarının hangileri olacağı şimdilik ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat ilerleyen haftalarda bu konuda daha net cevaplar geleceği tahmin ediliyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre, Orion dil modelinin eğitimi Eylül ayında sona erdi. Aynı dönemde OpenAI CEO’su Sam Altman, X’te gizemli bir gönderi yayınladı. Bu gönderide tecrübeli yönetici, “kış takımyıldızlarının gökyüzünde yükseldiğini görmekten heyecan duyduğunu” dile getirdiği bir şiir paylaştı.

i love being home in the midwest.

the night sky is so beautiful.

excited for the winter constellations to rise soon; they are so great.

— Sam Altman (@sama) September 14, 2024