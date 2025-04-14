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    OpenAI duyurdu: ChatGPT yakında GPT-4’ten GPT-4o’ya geçecek

    OpenAI, ChatGPT yapay zeka sohbet robotunun bu ay sonunda GPT-4 yerine GPT-4o modelini varsayılan dil modeli haline getirecek.
    OpenAI GPT-4o
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    • ChatGPT çok yakında varsayılan yapay zeka modelini değiştiriyor.
    • GPT-4 dil modelinin yerini 30 Nisan tarihinden itibaren GPT-4o alacak.
    • GPT-4o modeli hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılar için varsayılan model olarak hizmet verecek.

    OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT sohbet robotu için varsayılan dil modeli olan GPT-4’ün çok yakında kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. Şirketin eski yapay zeka modeli daha fazla kapasite, tutarlılık ve yaratıcılığa sahip olan, geliştiricilerin OpenAI API’si aracılığıyla erişebileceği GPT-4o modeliyle değiştirilecek.

    Önceki model olan GPT-4, 30 Nisan 2025’te kullanımdan kaldırılacak. Bu tarihten itibaren yeni GPT-4o modeli uygulamanın hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcıları için varsayılan sohbet robotu dil modeli haline gelmeye başlayacak.

    GPT-4o yakında ChatGPT’nin varsayılan dil modeli oluyor

    ChatGPT Sürüm Notları sayfasında yer alan bilgilere göre GPT-4 modelinin çok yakında fişi çekilirken, GPT-4o varsayılan model olarak yapay zeka kullanıcılarının hizmetine sunulacak. OpenAI konuya ilişkin şu açıklamayla karşımıza çıktı:

    “GPT‑4o, daha yeni, doğal olarak çok modlu modelimizdir. Baş başa değerlendirmelerde, yazma, kodlama, STEM ve daha fazlasında GPT‑4’ü sürekli olarak geride bırakmaktadır. Son yükseltmeler GPT‑4o’nun talimat takibi, problem çözme ve konuşma akışı gibi özelliklerini daha da geliştirerek onu GPT‑4’ün doğal bir halefi haline getirdi.

    GPT-4 API’de mevcut olmaya devam edecek. GPT‑4, ChatGPT’nin evriminde önemli bir anı işaret etti. Sağladığı atılımlar ve halefini şekillendirmeye yardımcı olan geri bildirimler için minnettarız. GPT‑4o, daha da büyük yetenek, tutarlılık ve yaratıcılık sunmak için bu temelin üzerine inşa edilmiştir.”

    ChatGPT-4o, OpenAI tarafından geçen yıl tanıtıldı. Şirketin yeni yapay zeka dil modeli metin, ses ve konuşmada daha hızlı oluşturma ve muhakeme yapma, ayrıca önceki sürümlerdeki hataları önlemek için geliştirilmiş görüntü oluşturma gibi yeni özelliklerle dikkatleri üzerine çekti.

    GPT-4o

    OpenAI tarafından sunulan yeni sürüm, şirketin yapay zeka alanında başarısı için büyük önem taşıyor. ChatGPT, lansmanından bir saatten kısa bir süre sonra bir milyon kullanıcıya ulaştı ve yakın zamanda Studio Ghibli filmlerine dayanan görsellerle viral oldu.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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