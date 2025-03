Samsung Galaxy S25 Ultra, Android 16 tabanlı One UI 8’i test ediyor

Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi beklenenden çok daha erken karşımıza çıkacak.

Amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, yeni yazılım güncellemesini test etmeye başladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini beklenenden daha erken kullanıcıların karşısına çıkarabilir. Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, güncellemenin amiral gemisi Galaxy S25 serisi modellerinde test edildiğini bizlere gösteriyor.

Bilindiği üzere Samsung, Galaxy telefon modelleri için genellikle yıl sonuna doğru yeni Android sürümlerini yayınlıyor. Android 15 tabanlı One UI 7.0 için ise bir gecikme yaşandı. Güncellemenin geç de olsa nihayet Nisan ayında kullanıcılara sunulacağı söyleniyor. Fakat yazılımın bir sonraki versiyonunda durum daha farklı olacak gibi görünüyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 beklenenden erken geliyor

Tarun Vats tarafından X’te (eski adıyla Twitter) paylaşılan bilgilere göre Samsung’un sunucularında Galaxy S25 Ultra için yeni bir yazılıma ait izler bulundu. Söz konusu yazılım sürümü S938BXXU1BYC1 model numarasıyla karşımıza çıktı.

Samsung’un ürün yazılımı için kullandığı isimlendirmeye baktığımızda, bunun Android 16 tabanlı One UI 8.0 olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık iki ay daha erken gelen yeni güncelleme, muhtemelen ilk olarak Galaxy S25 Ultra cihazından başlayarak Samsung telefonlarda kullanıma sunulacak.

Galaxy S25 ailesi için One UI 8 (Android 16) bekleyişi başladı

Samsung’un donanım yazılımı numaraları için kullandığı kuraldan bahsetmekte fayda var. Model numarasındaki sondan dördüncü harf One UI versiyonunu belirtiyor. “A” harfi cihazın pazara sunulduğu One UI versiyonunu ifade ediyor. One UI’ın yeni sürümlerine bağlı sonraki yazılımlarda bu konumda “B” harfi yer alıyor.

Samsung Galaxy S25, One UI 7.0 (Android 15) ile piyasaya sürüldü. Cihazın uluslararası versiyonu için en son yazılım sürümü S931BXXU1AYB5 olarak karşımıza çıkmıştı. Burada sondan dördüncü harf “A” olarak görünürken. tespit edilen donanım yazılımında söz konusu harf ise “B” olarak dikkat çekiyor.

One UI 8.0 iddiasını destekleyen başka unsurlar da var. Samsung genellikle yeni bir Galaxy S serisiyle birlikte One UI’nin “x.1” sürümünü tanıtıyor. Google’ın Android 16’yı normalden yaklaşık üç ay önce, Temmuz gibi erken bir tarihte yayınlaması bekleniyor. Bazı sızıntılar ayrıca Samsung’un One UI 7.1 ve 7.1.1 ara sürümlerini atlayıp doğrudan One UI 8.0’a odaklanabileceğini öne sürüyor.

Tüm bu etkenler göz önüne alındığında Galaxy S25 için tespit edilen yazılımın Android 16 tabanlı One UI 8.0 olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Samsung cihazlar için yeni Android sürümleri genellikle yılın ikinci çeyreğinde ortaya çıkıyor. One UI 8.0’ın erken tespiti, kararlı sürümün beklenenden daha erken gelebileceğine işaret ediyor.