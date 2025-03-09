Fiyat-performans odaklı POCO F7 Ultra’nın özellikleri ortaya çıktı

POCO F7 Ultra, Geekbench AI veritabanında karşımıza çıktı.

Fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni model, gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek.

Snapdragon 8 Elite çipiyle donatılacak cihazda 16 GB RAM kapasitesi bulunacak.

POCO çok yakında F serisi akıllı telefon ailesi için bir temel model ve bir Pro versiyonu piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Seriye beklenmedik bir üyenin daha katılacağı yönündeki ısrarlı söylentiler giderek artıyor. Çok yakıda duyurulması planlanan POCO F7 Ultra modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı.

Geekbench AI veritabanında ortaya çıkan POCO F7 Ultra cihazının özellikleri netlik kazandı. 24122RKC7G koduyla görünen gizemli cihaz, dikkat çekici güçlü donanımıyla farkını gözler önüne serdi. Cihazla alakalı soru işareti bırakan ayrıntılar nihayet gün yüzüne çıktı.

POCO F7 Ultra özellikleri netleşti

POCO’nun merakla beklenen yeni telefonu Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Üst düzey özellikleriyle öne çıkacak POCO F7 Ultra cihazı 16 GB RAM kapasitesiyle donatılacak. Cihaz Google’ın Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

Sızdırılan son bilgiler, daha önceki söylentileri destekler nitelikte görünüyor. POCO F7 Ultra, 2024 sonbaharında Çin’de tanıtılan bir akıllı telefon olan Redmi K80 Pro ile aynı özelliklere sahip olabilir. Geekbench AI’dan ortaya çıkan teknik veriler, bu iki cihaz arasındaki ilişkiyi doğrular gibi görünüyor.

Eğer sızıntılar doğruysa POCO F7 Ultra oldukça güçlü bir akıllı telefon olabilir. 2K çözünürlük kapasitesine sahip 6.67 inç OLED ekranın benimseneceği söyleniyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir görüntüleme deneyimi sunulacak. Cihaz 6.000 mAh pil kapasitesi, 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjla karşımıza çıkacak.

Mobil fotoğrafçıların beklentilerini karşılayacak

Mobil fotoğrafçılık konusunda da öne çıkacak POCO F7 Ultra, kamera özellikleri ile beklentileri karşılayacak. Cihazın optik stabilizasyona sahip 50 MP’lik bir ana sensöre sahip olacağı söyleniyor.

Aynı zamanda 32 MP ultra geniş açılı sensör ve 2x optik zoom destekli 50 MP telefoto lens bulunacak. Selfie ve görüntülü görüşmeler için ayrıca 20 MP’lik selfie kamerası sunulacağı belirtiliyor.

POCO F7 Ultra ve POCO F7 Pro’nun ay sonuna doğru piyasaya sürüleceği söyleniyor. Serinin “Pro” modeli Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılan Redmi K80’in uluslararası versiyonu olarak lanse edilecek.

Son olarak POCO F7’nin ise 2025’in ikinci çeyreğinde, hala gizemini koruyan Snapdragon 8s Elite işlemciyle karşımıza çıkması bekleniyor.