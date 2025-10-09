Android 16/HyperOS 3 alamayacak Xiaomi telefonlar netleşti

- Android 16 temelli HyperOS 3 güncellemesi onlarca eski cihaza gelmeyecek.
- Eski amiral gemilerinden orta seviye modellere kadar birçok seçenek bu yazılımı çalıştıramayacak.
Android 16 işletim sistemini temel alan yeni HyperOS 3 güncellemesi ne yazık ki birçok Xiaomi, Redmi ve POCO telefon modelinde kullanılamayacak. Peki ya sizin telefonunuz da bu kaderi paylaşan cihazlar arasında mı? Eski amiral gemilerinden orta seviye modellere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu liste, maalesef bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak.
Hangi modeller yeni güncellemeden yararlanamayacak?
Android 16’yı temel alan HyperOS 3, yapay zeka destekli yeni özellikleri ile öne çıkıyor. Bununla birlikte Xiaomi, kullaıcılar için önemli bazı görsel yenilikler getiriyor. Ayrıca performans artışları da vaat ediliyor.
Fakat güncelleme dağıtım programının dışında kalan cihazlar için bu yenilikler, hevesleri kursakta bırakacak gibi görünüyor. Gizmochina’ya göre güncellemeye ulaşamayacak o modeller şunlar olacak:
Xiaomi
- Xiaomi 11i serisi
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 11T serisi
- Xiaomi Mi 11 Lite NE
- Xiaomi Mi 11X serisi
- Xiaomi Mi 11 serisi
- Xiaomi Mi Mix Fold
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Pad 5 serisi
- Xiaomi Civi
Redmi
- Redmi 12 serisi
- Redmi 12C
- Redmi A2 serisi
- Redmi 12 5G
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 NFC 4G
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 13 serisi
POCO
- POCO C71
- POCO C75
- POCO M6 serisi
- POCO C65
- POCO C51
- POCO C55
- POCO X5 serisi
- POCO X4 GT serisi
- POCO M5 serisi
- POCO F4 serisi
- POCO F4 GT
- POCO M4
Xiaomi ayrıca yakın zaman önce HyperOS 3 global dağıtım takvimini duyurmuştu. Küresel pazarda yeni güncellemeye ulaşacak cihazlar paylaşıldı. Yazılımın ilk olarak uluslararası alanda Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, MIX Flip, Redmi Note 14 serisi, POCO F7 serisi ve POCO X7 serisine geleceği açıklandı.