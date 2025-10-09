Android 16/HyperOS 3 alamayacak Xiaomi telefonlar netleşti

Android 16 temelli HyperOS 3 güncellemesi onlarca eski cihaza gelmeyecek.

Eski amiral gemilerinden orta seviye modellere kadar birçok seçenek bu yazılımı çalıştıramayacak.

Android 16 işletim sistemini temel alan yeni HyperOS 3 güncellemesi ne yazık ki birçok Xiaomi, Redmi ve POCO telefon modelinde kullanılamayacak. Peki ya sizin telefonunuz da bu kaderi paylaşan cihazlar arasında mı? Eski amiral gemilerinden orta seviye modellere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu liste, maalesef bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak.

Hangi modeller yeni güncellemeden yararlanamayacak?

Android 16’yı temel alan HyperOS 3, yapay zeka destekli yeni özellikleri ile öne çıkıyor. Bununla birlikte Xiaomi, kullaıcılar için önemli bazı görsel yenilikler getiriyor. Ayrıca performans artışları da vaat ediliyor.

Fakat güncelleme dağıtım programının dışında kalan cihazlar için bu yenilikler, hevesleri kursakta bırakacak gibi görünüyor. Gizmochina’ya göre güncellemeye ulaşamayacak o modeller şunlar olacak:

Xiaomi

Xiaomi 11i serisi

Xiaomi 12X

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T serisi

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Xiaomi Mi 11X serisi

Xiaomi Mi 11 serisi

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Pad 5 serisi

Xiaomi Civi

Redmi

Redmi 12 serisi

Redmi 12C

Redmi A2 serisi

Redmi 12 5G

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi Note 12R

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 13 serisi

POCO

POCO C71

POCO C75

POCO M6 serisi

POCO C65

POCO C51

POCO C55

POCO X5 serisi

POCO X4 GT serisi

POCO M5 serisi

POCO F4 serisi

POCO F4 GT

POCO M4

Xiaomi ayrıca yakın zaman önce HyperOS 3 global dağıtım takvimini duyurmuştu. Küresel pazarda yeni güncellemeye ulaşacak cihazlar paylaşıldı. Yazılımın ilk olarak uluslararası alanda Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, MIX Flip, Redmi Note 14 serisi, POCO F7 serisi ve POCO X7 serisine geleceği açıklandı.