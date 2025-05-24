OnlyFans 8 milyar dolara satılabilir

OnlyFans bir yatırımcı grubuna 8 milyar dolar karşılığında satılabilir.

Platformun sahibi Fenix International Ltd, Forest Road Company liderliğinde görüşmelerde pazarlık ediyor.

OnlyFans platformu çok yakında satılabilir. Reuters’ın haberine göre yetişkin içerik üreticilerinin takipçilerinden abonelik ücreti alabilmelerine olanak sağlayan platformun sahibi olan Fenix ​​​​International Ltd, şirketi yaklaşık 8 milyar dolar değerinde bir yatırımcı grubuna satmak için görüşmelerde bulunuyor.

Görüşmelere Los Angeles merkezli yatırım firması Forest Road Company liderlik ediyor. Olası işlemde yer alan diğer yatırımcıların isimleri henüz açıklanmadı. Müzakereler henüz sonuçlanmadı. Sürece yakın kaynaklar, satın almaya başka şirketlerin de ilgi gösterdiğini öne sürüyor.

OnlyFans yatırımcıların ilgisini çekiyor

OnlyFans platformuna olan ilgi, geliriyle doğru orantılı bir şekilde yükseldi. Yalnızca Kasım 2023’te sona eren mali yılda OnlyFans, 2020’de kazandığı 375 milyon dolardan önemli ölçüde daha fazla olan 6,6 milyar dolar gelir bildirdi.

Platformun bu olağanüstü hızlı yükselişi, sitenin iş modelini çevreleyen engellere rağmen yatırımcıları cezbetti. Forest Road’un bazı yöneticileri, özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) aracılığıyla 2022’de OnlyFans’ın halka arzını müzakere etmeye çalışmıştı. Fakat görüşmeler ilerlemedi.

Şimdi yatırımcılara satışın yanı sıra halka arz (IPO) olasılığı da değerlendiriliyor. Reuters, olası bir satış için görüşmelerin Mart ayından bu yana sürdüğünü ve önümüzdeki haftalarda sonuçlanabileceğini, fakat bir anlaşmanın kesinleşeceğinin garantisi olmadığını söyledi.

Satış sürecini etkileyen bazı kritik problemler bulunuyor

OnlyFans’ı ilgilendiren işlerin önündeki en büyük engel, platformda barındırılan içeriklerin doğası oluyor. Site çoğunlukla pornografik içeriklere odaklandığı için olası yasal ve itibar riskleri nedeniyle dernekleşmekten kaçınan finans kuruluşları ve büyük yatırımcıların direnciyle karşı karşıya kalıyor.

Reuters daha önce yaptığı bir haberde, sitenin 2019 yılından bu yana ABD’deki polis ve mahkeme kayıtlarında rıza dışı pornografi, çocuk istismarı ve insan ticaretiyle ilgili davalarda yer aldığını ortaya koymuştu.

Bu kritik sorunlar herhangi bir anlaşmanın kapanmasından önce gerçekleştirilen ve risklerin, mali belgelerin, yasal ve operasyonel konuların analiz edildiği bir tür denetim olan durum tespit süreçlerinin yürütülmesini daha hassas ve karmaşık hale getiriyor.

OnlyFans 2018 yılında şirketin kontrolünü ele geçiren Ukraynalı-Amerikalı iş adamı Leonid Radvinsky’ye ait. İngiltere’deki resmi belgelere göre, son üç yılda temettü olarak 1 milyar dolardan fazla para aldığı bildiriliyor.

Satın almayla ilgilenen grup, medya, yenilenebilir enerji ve dijital varlık sektörlerine yatırım yapan Forest Road Company olarak biliniyor.

2017 yılında kurulan şirketin Formula E takımı gibi şirketlerde de hissesi bulunuyor. 2024 yılında bir yatırım bankasının çoğunluk hissesini satın alarak finans piyasasındaki faaliyetlerini genişletti.

OnlyFans’ın 2023 yılından bu yana Türkiye’de erişime engellendiğini hatırlatmakta fayda var.