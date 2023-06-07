OnlyFans için Türkiye’de erişim engeli kararı

Daha çok yetişkinlere yönelik içeriklerin yer aldığı abonelik tabanlı bir iş modeli hizmeti olarak 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren OnlyFans platformu için Türkiye’de erişim engeli kararı alındı. Cinsel içerikli sosyal ağ olarak da bilinen servisi ziyaret etmek isteyen internet kullanıcıları, “Bu siteye erişilemiyor” başlığı altında “onlyfans.com ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü.” notu ile karşılaşıyor.

OnlyFans’tan henüz yasaklama kararına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Şimdilik platformun neden yasaklandığına ilişkin ilk ağızdan bir açıklama ne yazık ki mevcut değil. Fakat platforma Türkiye’de erişim engeli getirilme kararının, son günlerde sosyal medyada başlatılan kampanyalardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

OnlyFans için neden erişim engeli getirildi?

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, annesine bir OnlyFans hesabı açacağını ifade eden tweet paylaşmıştı. Kısa bir süre içerisinde bu tweet’e tepki yağdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, OnlyFans’ın yasaklanması gerektiğine ilişkin çağrıda bulunup bu konuda gerçekleşen kampanyalara dahil oldu.

Fakat şimdilik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Site Bilgileri Sorgu Sayfası üzerinden arama gerçekleştirdiğimizde, OnlyFans ile ilgili herhangi bir erişim engeli kararı görünmüyor.

OnlyFans platformunun yasaklanması gerektiğini savunan sosyal medya kullanıcıları, Cimer’e şikayet gönderme çağrısında bulundu. Hazırlanan bir ortak metin, kalabalık bir kitle tarafından Cimer’e gönderildi. İnternette dolaşan o şikayet metninde şu ifadelere yer veriliyor:

“Son dönemlerde ülkemizde ciddi şekilde yaygınlaşmaya başlayan ve kullanımı özendirilen OnlyFans isimli bir sosyal medya platformu mevcuttur. Bu platformda, kullanıcılar pornografik görüntü ve videolarını para karşılığı abonelerine satmakta ve bu yaptıkları ahlaksız eylemle ciddi paralar kazanmaktadır. Öyle ki kullanıcılarının kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, bazı kullanıcılar bu platformdaki pornografik paylaşımlarla aylık $10.000’ın üstünde gelir elde etmektedir.

Normal şartlarda böylesi basit ve iğrenç usullerle para kazanmak, yalnızca bu tür platformların kullanıcılarının ahlaki standartlarını ilgilendirir. Ancak bu ve bunun gibi platformların esas vehameti, pornografi ile para kazanmayı teşvik etmesi ve özellikle genç kitleyi, sağladığı yüksek getiri ile ciddi şekilde etkilemesidir. Son zamanlarda bu platformun kullanıcıları, Twitter isimli sosyal medya platformunda, pornografik paylaşım yaparak kolay ve yüksek getiri elde ettiklerini ve herkese bunu tavsiye ettiklerini belirtir paylaşımlar yapmaktadır. Bu paylaşımlar neticesinde, OnlyFans isimli platformda pornografik içerik üreten kişi sayısının ciddi şekilde arttığı kamuoyunca gözlemlenmektedir. Son raddede bu iğrenç platformdaki konsept hesapların bazıları, daha fazla para kazanmak için anne-babaları ile pornografik içerik üretmeye başlamışlardır.

Ülke ekonomimizdeki dalgalı durum, toplumu ve özellikle gençleri kötü etkilemekte, çok sayıda insan kolay para kazanmak için kötü yollara tevessül etmektedir. OnlyFans isimli ahlaksız platformun kitle nezdinde özendirilmesi, toplumu ahlaksız yöntemlerle, kolay para kazanma konusunda teşvik etmektedir. Gelinen noktada, OnlyFans isimli platformun kamu ahlakı ve Türk aile yapısı için ciddi tehlike ettiği aşikardır. Bu gibi platformlara karşı zamanında, sert tedbirler alınmadığı takdirde, kamu ahlakı ve Türk aile yapısı iyice aşınacak ve neticede soysuzlaşacaktır. Bu nedenle başta OnlyFans isimli platform olmak üzere, bu gibi platformların hepsine erişim engeli getirilmelidir.

Sayılan nedenlerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin, kamu ahlakına ve Türk aile yapısına kıymet veren bir vatandaşı olarak OnlyFans isimli sosyal medya platformuna erişim engeli getirilmesini talep ederim.”

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