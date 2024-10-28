OnePlus 13 uzun pil ömrü ve hızlı şarjıyla rekor kırıyor

OnePlus 13, 31 Ekim tarihinde Çin pazarında resmi olarak piyasaya tanıtılacak. Merakla beklenen yeni akıllı telefona yönelik beklentiler şimdiden oldukça yüksek durumda. Marka, ürün kataloğunun en güçlü ve eksiksiz telefonlarından biri olmayı vaat eden yeni Android telefon hakkında ilginç detayları ortaya çıkarmaya başladı.

Gelen son raporlar ile birlikte OnePlus 13 modelinin olağanüstü pil ömrü ve hızlı şarj desteği hakkında sürpriz ayrıntılar karşımıza çıktı. Amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setini kalbinde taşıyacak modelin uzun ömürlü batarya gücüyle rakiplerinin önüne geçmesi bekleniyor. İşte cihazla alakalı ortaya çıkan son detaylar…

OnePlus 13 pil ve hızlı şarj özellikleri

OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefon modelinin en önemli yeniliklerden biri batarya tarafında olacak. OnePlus 13 modeli şimdiye kadar bir OnePlus akıllı telefonda görülen en büyük pil olan 6.000 mAh batarya ile donatılacak. Bu dikkat çekici yükseltme, telefonu gün boyunca yoğun bir şekilde kullananlar için ideal bir dayanıklılık vaat ediyor.

Bununla birlikte OnePlus 13 hızlı şarj desteği konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Serinin en üst modeli 100W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek. 100W SuperVOOC sistemi sayesinde akıllı telefon, yalnızca 36 dakikada yüzde 0’dan yüzde 100’e çıkabilecek.

OnePlus 13 modeli 100W UFCS protokolünü de destekleyecek. Bu da telefonun üçüncü taraf adaptörlerle hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlayacak. SUPERVOOC S çipinin entegrasyonu yüzde 99,5’lik bir deşarj verimliliğini garanti ederek pil kullanımını optimize edecek ve genel ömrü uzatacak.

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OnePlus 13’ten neler bekleniyor?

Uzun pil ömrü desteğinin yanı sıra OnePlus 13 modeli IR blaster, NFC desteği ve hızlı veri aktarımı için bir USB 3.2 Gen USB-C bağlantı noktası içerecek. Gelişmiş bir ses performansı ortaya koyacak model, hemh aramalarda hem de multimedya oynatımında son derece yüksek ses kalitesi sunacak. Çift stereo hoparlörler ve dört mikrofonla güçlendirilen sistemde ayrıca yapay zeka destekli gürültü azaltma fonksiyonu yer alacak.

Yeni OnePlus modeli ColorOS 15 kullanıcı arayüzüyle Android 15 işletim sistemini çalıştıracak, Çin dışında ise cihaz OxygenOS 15 arayüzüyle hizmet verecek. LYT sensörlü üçlü kamera sistemine sahip olacak model, optik görüntü sabitleme destekli 50 MP ana kameranın yanı sıra 50 MP ultra geniş lens ve yine 50 MP’lik 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lensle karşımıza çıkacak.

Son olarak OnePlus 13’ün 2K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,82 inç OLED ekrana sahip olacağı biliniyor. Cihaz üst düzey özelliklere sahip olan ve yakın zaman önce Qualcomm tarafından resmi olarak duyurulan Snapdragon 8 Elite çipinden güç alacak.

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