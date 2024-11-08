OnePlus 12 için beklenen Android 15 güncellemesi geldi

Bazı akıllı telefon üreticileri, tüketicilere sunmuş olduğu cihazları için Android 15 işletim sisteminin kararlı sürümünü şimdiden dağıtmaya başladı. Bunlardan biri de 2023 yılında piyasaya çıkan amiral gemisi OnePlus 12 modeli oldu.

Kısa süre önce yılın en iddialı telefonları arasında boy gösterecek yeni OnePlus 13 modelini piyasaya duyuran şirket, eski amiral gemisini de unutmadı. Şirketin üst düzey akıllı telefon modeli, Android 15 işletim sistemini temel alan OxygenOS 15 kullanıcı arayüzünü piyasaya sundu. Bir dizi ilgi çekici yenilik ile karşımıza çıkan güncelleme şimdiden büyük bir dikkat topladı. İşte detaylar…

OnePlus 12, Android 15 (OxygenOS 15) güncellemesine ulaştı

OnePlus şirketi resmi bir topluluk gönderisinde, Beta programını açtıktan bir hafta sonra Android 15’in kararlı sürümünün geldiğini bildirdi. OnePlus’a göre Android 15 işletim sistemi ve OxygenOS 15 arayüzünü içeren güncelleme, OnePlus 12 için Kuzey Amerika, Avrupa, Hindistan ve küresel pazarda kullanıma sunuldu.

Şu anda Türkiye’de bu cihaza sahip olan kullanıcılar, yeni güncellemeyi görememeleri halinde endişeye kapılmamalı. Zira dağıtım önümüzdeki birkaç gün içinde kademeli olarak gerçekleştirileceği için güncelleme herkese aynı anda görünmeyecek. Yani henüz bu güncellemeyle karşılaşmadıysanız, kısa bir süre daha beklemenizde fayda olacak.

Bir süredir büyük heyecanla beklenen yeni güncelleme Hindistan, Kuzey Amerika ve Avrupa/Küresel pazar için sırasıyla CPH2573_15.0.0.206(EX01), CPH2583_15.0.0.205(EX01) ve CPH2581_15.0.0.204(EX01) donanım yazılımı sürümlerine sahip.

OnePlus bu güncellemenin yapay zeka özelliklerini içermediğini de doğruladı. Ne yazık ki markanın sunduğu AI özellikleri test aşamasında kalacak ve bu ayın sonlarında başka güncellemeler ile birlikte gelecek. OnePlus 12, Android 15’in kararlı sürümünü aldıktan sonra bu güncellemeye ulaşacak diğer cihazların OnePlus 12R, OnePlus Open ve OnePlus Pad 2 olacağı öne sürülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?

OnePlus 12 teknik özellikleri

Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör, 48 megapiksel ultra geniş sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 64 MP telefoto sensör

50 MP ana sensör, 48 megapiksel ultra geniş sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 64 MP telefoto sensör Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.400 mAh pil

100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.400 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?